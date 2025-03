Nuoto, Pellegrini: "Un anno da madre mi ha insegnato più di mille vittorie"

L'ex nuotatrice ha poi parlato del suo rapporto con Matteo Giunta: "Siamo alla pari in tutto, ci dividiamo i compiti 50 e 50. Mi rendo conto che questo non sia la norma, anzi. Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte - ha aggiunto -. Avere un altro figlio? Devo dire che in questo momento passo dal dire "Ok, ce la possiamo fare" a un bel "Assolutamente no!". Dipende un po' dalle giornate, però ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido".