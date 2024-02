Mondiali di nuoto artistico, Minisini regala l'argento all'Italia nel solo tecnico

NUOTO ARTISTICO

Il portacolori delle Fiamme Oro ha chiuso con 245.3166 punti giungendo a poco più di un punto dal cinese Yang Shuncheng

© ansa Giorgio Minisini non è certo un ragazzo abituato ad arrendersi. La scelta di puntare sul nuoto artistico lo ha costretto ad affrontare ostacoli ben più complicati di un esercizio in acqua e ciò gli ha consentito di reagire nel corso dei Mondiali in programma a Doha. Il romano delle Fiamme Oro ha messo da parte il sesto posto nel duo misto tecnico e ha conquistato l'argento nel solo tecnico maschile regalando la seconda medaglia all'Italia.

In grado di superare i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi, l'atleta tesserato per l'Aurelia Nuoto ha stupito ancora una volta sulle note di “Still loving you” degli Scorpions cancellando la delusione vissuta poche ore prima in compagnia di Susanna Pedotti. Partendo da un grado di difficoltà di 34.7000, Minisini ha ottenuto 95.9500 nell’impressione artistica e 149.3666 nell’esecuzione per un totale di 245.3166 punti.

Primo posto per il 16enne cinese Yang Shuncheng che ha totalizzato 246.4766 facendo la differenza nell'esecuzione e riuscendo così a battere l'azzurro che ha preceduto il colombiano Gustavo Sanchez (231.0000) preparandosi ai nuovi appuntamenti, a partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024.