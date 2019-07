Mondiali pallanuoto, Italia campione: battuta la Spagna 10-5

Il Settebello è di nuovo sul tetto del mondo. L'Italia della pallanuoto è campione del mondo per la quarta volta della sua storia, con il 10-5 rifilato alla Spagna. A Gwangju non c'è partita: gli azzurri di Sandro Campagna dominano sin dal primo minuto, non andando mai sotto nel punteggio e dilagando dalla seconda frazione. L'Italia torna al successo mondiale dopo otto anni.