Mondiali nuoto 2022: gran finale Italia, poker azzurro nell’ultima giornata

VASCA CORTA

Un argento e tre bronzi tutti al maschile nell'atto conclusivo a Melbourne in vasca corta

Si chiude con un poker di medaglie l’avventura dell’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Nell’ultima giornata di gare, è argento per Nicolò Martinenghi nei 50 rana in una gara in cui Simone Cerasuolo arriva terzo. Doppietta azzurra quindi, poi arriva il bronzo anche di Lorenzo Mora nei 200 dorso, infine è sempre terza pizza per la 4x100 mista di Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi. 19 medaglie totali per l’Italia.

Un poker di medaglie per chiudere in bellezza i Mondiali di nuoto 2022 in vasca corta di Melbourne. L’Italia porta così a casa 19 podi totali dall’Australia. Nell'ultima giornata di gare, si parte con la splendida doppietta azzurra nei 50 rana: sono Nicolò Martinenghi (argento) e Simone Cerasuolo (bronzo) a finire alle spalle solo dell’americano Fink, straordinario con 25’’38. Per il varesino 25’’42 mentre il romagnolo si ferma a 25’’68. Poi arriva un altro bronzo grazie a Mora, che firma anche il record italiano nei 200 dorso. Oro per l’americano Murphy con 1’47’’41, poi l’altro statunitense Casas 1’48’’01, Lorenzo piazza un ottimo 1’48’’45. Infine è la volta della 4x100 mista maschile con il magico quartetto Mora, Martinenghi, Rivolta, Miressi: è un bronzo incredibile dopo una gara straordinaria e dalle mille emozioni, in cui all’ultima bracciata sono Australia e Stati Uniti a vincere ex aequo con il record del mondo. Record europeo invece per gli azzurri a otto centesimi dalla vittoria col crono di 3’19’’06.