Mondiali di nuoto: Santoro e Pellacani di bronzo nel trampolino sincro misto 3 metri

MONDIALI DI NUOTO

Il 16enne e la 20enne di Roma conquistano il terzo posto dietro l'irraggiungibile Cina e l'Australia. È la settima medaglia per l'Italia

Dai tuffi arriva la settima medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. A conquistarla sono Matteo Santoro e Chiara Pellacani, terzi nella finale del trampolino sincro misto 3 metri con il punteggio complessivo di 294.12, alle spalle dell'irraggiungibile Cina (326.10 con Zhu e Lin), seconda l'Australia (307.38 con Keeney e Bedggood). La spedizione azzurra sale così a un oro, tre argenti e tre bronzi.

Una finale con punteggi iniziali piuttosto bassi, soprattutto nelle prime due esecuzioni obbligatorie. Discorso a parte per la Cina, che fa una gara a sé e ipoteca subito la vittoria. Ben presto, a restare in lotta per il podio sono Australia, Italia e Corea. L'oro resta per tutto il tempo sul collo di Zifeng Zhu e Shan Lin, mentre l'argento va a Maddison Keeney e Domonig Bedggod grazie a un'ultima, ottima esecuzione. Il tuffo non eccezionale dei coreani Jaegyeong Yi e Suji Kim spiana la strada a Matteo Santoro e Chiara Pellacani: il 16enne e la 20enne di Roma chiudono con il punteggio di 294.12, contro il 307.38 dell'Australia e il 326.10 della Cina.

Per l'Italia dei tuffi arriva dunque un altro bronzo dopo il sincro 3 metri femminile, con ancora protagonista Chiara Pellacani (ed Elena Bertocchi). Per la spedizione azzurra, invece, è la settima medaglia in totale: un oro, due argenti e tre bronzi finora conquistati.