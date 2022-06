Mondiali di nuoto: quinta giornata senza medaglie per l'Italia 

mondiali nuoto

Cerruti è quarta nel solo libero del nuoto artistico, ottavo Miressi nei 100m stile libero. Fangio in finale nei 200m rana femminili

Nessuna medaglia per l'Italia nella quinta giornata dei Mondiali di nuoto di Budapest. L'unica azzurra a sfiorare il podio è Linda Cerruti, che nel solo libero nel nuoto artistico vinto dalla giapponese Yukiko Inui arriva quarta dietro la greca Evangelia Platanioti. Nei 100 metri stile libero maschili, invece, Alessandro Miressi non va oltre l'ottavo posto, mentre Francesca Fangio vola in finale nei 200 rana femminili. Mondial nuoto, paura Alvarez: perde i sensi in acqua, salvata dall'allenatrice





















La quinta giornata dei Mondiali di nuoto in corso a Budapest non regala medaglie all'Italia. Chi va più vicino a conquistarla è Linda Cerruti, che nella finale del solo libero nel nuoto artistico arriva quarta. La 28enne di Savona conferma la posizione del turno preliminare e chiude vicinissima ad Evangelia Platanioti, che si prende dunque il bronzo nella gara dominata da Yukiko Inui. La 31enne giapponese è inarrivabile e vince con 95.3667 punti, mentre l'argento va all'Ucraina rappresentata da Marta Fiedina (93.8000). 90.9667 il punteggio totalizzato da Cerruti, con la greca a 91.76667.

Nessuna soddisfazione neanche nella finale dei 100 metri stile libero: Alessandro Miressi, infatti, non va oltre l'ottavo posto nella finale conquistata da David Popovici, che regala l'oro alla Romania con il tempo di 47"58 davanti a Francia (47"64 con Maxime Grousset) e Canada (47"71 con Joshua Liendo Edwards). Gara difficile per il torinese, mai davvero in corsa per il podio e capace soltanto di risalire leggermente nella seconda vasca della Duna Arena, prima di cedere nelle bracciate finali e chiudere con un non esaltante 48"31.

La buona notizia di giornata per l'Italia, però, è la finale raggiunta da Francesca Fangio nei 200 metri rana femminili. La livornese, infatti, stacca il suo primo pass per una gara conclusiva ai Mondiali grazie all'ultimo tempo: 2'25"09, tre centesimi migliore di quello ottenuto nella prima semifinale dalla svedese Sophie Hansson.