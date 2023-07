Mondiali di nuoto, la gioia di Paltrinieri: "Un sogno che si realizza, presa medaglia che ci mancava"  

MONDIALI DI NUOTO

Il 28enne di Carpi esulta per l'oro in staffetta: "La condizione è cresciuta, sappiamo quanto siamo forti"

Gregorio Paltrinieri ha trascinato l'Italia ad uno storico oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Il 28enne di Carpi, già argento nella 5 chilometri, era raggiante al termine della premiazione: "Siamo contentissimi, è la prima volta che conquistiamo l'oro ai Mondiali. Abbiamo vinto tutto e nel corso degli anni, ma questa medaglia ci mancava e ci tenevamo moltissimo". Paltrinieri ha capitalizzato il grande lavoro svolto nella prima parte dai compagni Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza.

"Siamo stati tutti bravi - ha continuato Paltrinieri -. Le ragazze a mantenere la posizione e seguire rotte e scie giuste. Poi Acerenza mi ha dato il cambio giusto. Avevo chiesto a Mimmo si farmi partire per primo, in testa, non dietro all'Ungheria o alla Germania. Ci è riuscito e io ho tenuto botta. Il mondiale non era iniziato nel modo giusto, senza medaglie e pass olimpico, ma la condizione è cresciuta nel tempo. Sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo provare a esprimerlo sempre, malgrado le difficoltà, anche se obiettivamente il progetto fondo sta andando benissimo. Questa medaglia ne è la dimostrazione. Abbiamo sognato tante volte di vincere l'oro ai mondiali come squadra e finalmente ci siamo riusciti".