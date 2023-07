Mondiali di nuoto: Italia d'oro nella staffetta mista 4x1,5 km in acque libere in Giappone

MONDIALI NUOTO

I nuotatori azzurri trascinati da Paltrinieri chiudono davanti a Ungheria e Australia

© afp L'Italia conquista l'oro nella staffetta 4x1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka. Protagonista, dopo l'argento nella 5 chilometri, un ritrovato Gregorio Paltrinieri che chiude il super lavoro di Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci e Domenico Acerenza arrivando in solitario in 1h10'31"2. Secondo posto, e medaglia d'argento, per l'Ungheria, seguita sul gradino più basso del podio dall'Australia.

Il titolo di chiusura al Seaside Momochi beach di Fukuoka è così l'Italia campione del mondo, che vince la 4x1500 con la debuttante Barbara Pozzobon e tre quarti di squadra campione d'Europa e bronzo mondiale uscente: Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Gli azzurri trionfano con l'arrivo solitario del dominatore delle acque (salata, dolce e clorata, cambia ben poco), SuperGreg che tocca in 1h10'31"2 prima di risalire sul pontone e saltare nell'abbraccio dei compagni di squadra. L'ultimo a cedere è stato l'ungherese David Bethlem (1h10'35"2), che non tiene il passo del capitano che ora si concederà un paio di giorni di riposo prima di settarsi in modalità piscina per 800 e 1500. Terza l'Australia in 1h11'26"7, che al tocco lascia fuori dal podio la Germania campione uscente da cinque edizioni, con in squadra la campionessa dal cuore italiano Leonie Beck, ma non Florian Wellbrock, capace gia' a Gwangju di vincere sia la 10 chilometri sia i 1500 iridati per cui si è risparmiato. Questo è un oro mai vinto dall'Italia che aveva conquistato una medaglia simile per la somma dei tempi individuali a Sharm el Sheikh nel 2002, quando ancora si disputava il mondiale di specialità, con Luca Baldini, Stefano Rubaudo (oggi coordinatore tecnico dello squadrone azzurro) e Viola Valli. L'unica novità è Barbara Pozzobon che prende il posto di Gabbrielleschi dell'anno scorso sul Lupa Lake, e di Bruni del campionato continentale.