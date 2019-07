Mondiali di Nuoto, Italia d'argento nella staffetta

18/07/2019

"Pensavo di essere più veloce e di riuscire a staccare Muffels. Invece il tedesco si è messo in scia, mi stava sempre addosso impedendomi di allungare", il commento del carpigiano. "L'argento mondiale è un buon punto di partenza per alimentare il sogno olimpico che ho tenuto vivo con il sesto posto nella 10 chilometri e la qualificazione, ma in questi giorni - ha aggiunto - ho anche acquisito tanta consapevolezza. Non sono tra i più forti in questo sport. Me la gioco ma non vinco mai. Mi manca esperienza per essere alla pari con atleti più scaltri e furbi di me. Anche oggi, che sembrava una distanza più congeniale alle mie caratteristiche, hanno trovato il modo di starmi addosso, darmi fastidio, evitare che potessi nuotare veloce come potrei. Sto imparando tanto e c'è una stagione intera per migliorare ancora". "Sono contento - ha aggiunto - di fare queste gare mi trovo bene e l'argento corona tutti gli sforzi fatti quest'anno per questo sport. Ora si va a Gwangju per uno sport completamente diverso. Tre-quattro giorni di riposo e si ricomincia con 800 e 1500".

Autore del terzo cambio e del miracoloso recupero Domenico Acerenza: "Sono partito a bomba perche' avevo tanta rabbia li volevo recuperare tutti, ho cambiato in nona posizione e ho cercato di sfruttare tutte le scie che potevo mettendo tutto quello che avevo nei primi 400 metri. La Germania ha più esperienza di noi, però siamo li ci manca poco per l'oro. C'ho messo il cuore perché qui conta soprattutto quello. Ora riposero tre o quattro giorni prima delle gare in piscina. Li servono, oltre il cuore, anche le braccia e la testa", ha aggiunto il ventiquattrenne campione italiano della 5 km.