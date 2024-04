La rinascita di Adam Peaty: vince la battaglia contro la depressione e vola a Parigi

NUOTO

Il campione olimpico dei 100 metri rana si è imposto ai Trials inglesi strappando l'accesso a cinque cerchi

© ansa "La fede mi ha aiutato ad affrontare le battaglie mentali. È una vera vittoria per la mia squadra, la mia famiglia e per me stesso. Abbiamo superato gli ultimi tre anni infernali". Parola di Adam Peaty che, dopo aver dominato il mondo della rana per quasi un decennio, ha rischiato di abbandonare per sempre il mondo del nuoto. Il fuoriclasse britannico ha centrato l'accesso alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 nei 100 metri dopo aver vinto una brutta depressione che lo ha costretto a combattere anche con l'alcolismo.

Detentore di un doppio record del mondo in vasca lunga, il 29enne britannico ha conquistato il titolo nazionale nei Trials in corso al London Aquatics Centre imponendosi in 57"94, miglior tempo dalla prestazione mostrata nel 2021 a Tokyo dove conquistò la medaglia d'oro. "Un 57"9 è molto buono, non è ancora dove voglio arrivare, ma è il primo risultato solido, che mi fa dire 'Oh, non molte persone possono ottenerlo - ha spiegato Peaty dopo aver saltato tutto il 2023 a causa di una frattura al piede, ma soprattutto dopo esser finito in una "spirale autodistruttiva" -. Non volevo più vedere una piscina. Lo sport mi aveva distrutto. Non sapevo quale strada prendere, ma ora mi sveglio ogni giorno e mi godo il mio lavoro".

Vedi anche Calcio Argentina, il dramma di Osvaldo: "Soffro di depressione e sono dipendente da alcol e droghe" Peaty non è l'unico ad aver fatto i conti con la quotidiana pressione interna ed esterna, l'ansia da prestazione, che hanno travolto tanti altri fuoriclasse dello sport. In piscina Michael Phelps e Ian Thorpe, nel ciclismo Mark Cavendish a Gianni Bugno, Naomi Osaka e l'australiana Ashleigh Barty nel tennis. E tanti protagonisti del calcio, da Andres Iniesta a Josip Ilicic e Gianluigi Buffon. Favole non sempre a lieto fine, come quella di Paul Gascoigne, che dai demoni instillatigli dall'alcol non è mai riuscito a liberarsi. Piu' di recente ad attirare l'attenzione su di sè è stato l'ex attaccante italo-argentino Daniel Osvaldo che in un video pubblicato su Instagram ha raccontato di come la depressione lo ha portato al bere e assumere droghe.