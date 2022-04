Federica Pellegrini a Verissimo: "mi sposo ad agosto. L'acqua grande amore"

Federica Pellegrini si racconta in esclusiva a Verissimo. La campionessa olimpica veneta svela per la prima volta il periodo in cui celebrerà le nozze con il futuro marito, ed ex allenatore, Matteo Giunta. La location prescelta è di casa per la nuotatrice più premiata della storia italiana: si tratta di Venezia, la sua città. “Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”. Questa una è piccola anticipazione delle parole dei due futuri sposi, che per l'occasione presenzieranno insieme nel salotto di Silvia Toffanin.

Getty Images