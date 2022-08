Europei nuoto: Paltrinieri d’oro negli 800 stile e Galossi di bronzo, storica doppietta con Pilato e Angiolini nei 100 rana

EUROPEI NUOTO

Gregorio domina a Roma mentre Lorenzo arriva terzo nella stessa gara, le azzurre conquistano i primi due gradini del podio. Miressi terzo nei 100 stile con il record del mondo di Popovici

© Getty Images Prosegue la pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto di Roma. A riscrivere la storia sono Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, leggendaria doppietta con primo e secondo posto. Da record anche i 100 stile libero maschili: sia per il bronzo del nostro Alessandro Miressi, sia per il record del mondo di David Popovici. A chiudere il trionfo azzurro Gregorio Paltrinieri e Lorenzo Galossi, oro e bronzo negli 800 stile libero.

L’Italia non si ferma più agli Europei di nuoto di Roma. Nella piscina del Foro Italico ancora medaglie a raffica per gli azzurri. Nei 100 stile libero è Alessandro Miressi a conquistare uno splendido bronzo, che prende ancor più valore considerando che nella stessa gara la medaglia d’oro David Popovici firma addirittura il record del mondo della specialità: 46.86 con tanti saluti a Cesar Cielo che resisteva dal 2009 sempre a Roma, prestazione superba del 17enne rumeno destinato a riscrivere la storia di questo sport. 47.63 invece il tempo di Miressi che mette a segno un’incredibile rimonta nella seconda vasca dal sesto posto al terzo gradino del podio. Sesto l’altro azzurro Lorenzo Zazzeri.

Nei 100 rana femminili sono invece Benedetta Pilato e Lisa Angiolini a dominare la gara e mettere a segno una storica doppietta: in una gara che l’Italia non aveva mai vinto prima, addirittura oro e argento per le due meravigliose ragazze del nuoto tricolore che mandano in delirio il pubblico della Capitale. 1:05.97 il tempo che vale il primo posto per la Pilato, 37 centesimi più indietro la compagna di squadra.

A proseguire il delirio azzurro nella vasca romana ci pensa poi Gregorio Paltrinieri, dominatore assoluto degli 800 metri stile libero. Super Greg conduce la gara dall’inizio alla fine chiudendo con l’ottimo tempo di 7:40.86, messo in riga Lukas Maertens. Potenza imbarazzante di uno straripante Paltrinieri, davvero imprendibile oggi e capace di creare un solco con gli avversari: gli ultimi metri sono una passerella trionfale dell’azzurro, le ultime bracciate portano Gregorio a risalire sul più alto gradino del podio europeo dopo sei anni. Applausi a scena aperta anche per Lorenzo Galossi, splendida medaglia di bronzo a completare un’altra doppietta azzurra in una giornata sempre più leggendaria per i nostri colori. Galossi si candida ad essere l’erede di Greg, ma al momento è il fenomeno di Carpi a dominare. Nelle altre gare di qualificazione, Matteo Rivolta conquista la finale nei 100 metri farfalla, Silvia Scalia quella dei 50 dorso con nuovo record italiano (27.39) e Luca Pizzini nei 200 rana.