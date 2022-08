Europei nuoto, sincro: oro per Minisini e argento per Cerruti nel solo tecnico

EUROPEI NUOTO

La sincronetta azzurra vince la lotta per il podio contro la favorita Platanioti con il punteggio di 90.8839, ancora meglio fa il romano: oro nella medesima competizione al maschile 85.7033

© Getty Images Linda Cerruti si aggiudica la medaglia d’argento nel solo tecnico femminile in occasione degli Europei di nuoto di Roma. La sincronetta savonese ottiene il punteggio di 90.8839 (27.8000, 27.4000, 35.6839) scavalcando subito la greca Evangelia Platanioti, che sulla carta era più forte in questa specialità. Nella medesima competizione (al maschile) il metallo più prezioso lo conquista Giorgio Minisini: 85.7033 per il romano e splendido oro per lui.

Debutto particolare, ma non meno emozionante, per il solo tecnico maschile in un Europeo. Il padrone di casa Giorgio Minisini scrive la storia di questa disciplina con il punteggio finale di 85.7033 (26.4000, 25.9000, 33.4033). Il tutto in una gara (va precisato) dove erano presenti solamente tre partecipanti, con lo spagnolo Diaz del Rio secondo e il serbo Martinovic terzo. Fatto sta che lo stadio del nuoto artistico va in delirio per la prestazione del romano: un mix di ritmo, grazia e potenza fisica il suo esercizio, rispettando a pieno i pronostici della vigilia.

Per quanto riguarda la Cerruti, riesce a effettuare subito il sorpasso all’inizio della gara nei confronti della greca Evangelia Platanioti che, sulla carta, era sicuramente più forte in questa specialità. Il punteggio finale parla di 90.8839 (27.8000, 27.4000, 35.6839). Cerruti accoglie con un pianto a dirotto il verdetto dei giudici, capendo che con quel risultato il podio è nettamente già assicurato. Marta Fiedina si migliora ancora e conquista, come da pronostico, l’oro con 92.6394. Bronzo all’austriaca Alexandri Vasiliki.

"Non so dire se è la soddisfazione più grande della mia carriera, forse sì. Certamente sono scesa per la prima volta in acqua sciolta, senza tensione e solo per dare il massimo", ha commentato Cerruti. "Non ho voluto neanche sentire il punteggio della greca per non farmi influenzare. Ho deciso di cambiare atteggiamento, approccio ed è andata benissimo. Questa medaglia mi ripaga, e non poco, per la delusione dei Mondiali di Budapest. Abbiamo lavorato tantissimo in questo periodo, svegliandoci sempre alle sei del mattino per allenarci e migliorare tutte le routine. Il tecnico è sempre stato il mio tallone d'Achille ma oggi sono stata pulita in tutta la routine. Dedico questo argento - ha concluso l'azzurra - a tutto lo staff, ai compagni di squadra e a tutte le persone che mi vogliono bene. Il mio europeo è ancora lungo, ma adesso lo vivrò con un peso in meno".