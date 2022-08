Europei di Nuoto: prima medaglia per l’Italia, argento nella prova a squadre dell’artistico

EUROPEI A ROMA

Parte bene la rassegna azzurra a Roma: le nostre ragazze finiscono alle spalle solo dell’Ucraina

Subito grande Italia a Roma. Agli Europei di Nuoto iniziati oggi al Foro Italico, la spedizione azzurra conquista immediatamente uno splendido argento con le ragazze del nuoto artistico, seconde nella prova a squadre tecnica. Sulle note di “We can be Superheroes”, sono Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino a incantare lo stadio Nicola Pietrangeli e mandare in delirio il pubblico di casa. Grazie al punteggio di 90.3772 le nostre ragazze finiscono alle spalle solo dell’Ucraina, bravissima a rispettare i favori del pronostico e prendersi lo scettro di formazione più forte d’Europa. Le ragazze di Patrizia Giallombardo si confermano comunque un gruppo solido e affiatato, in grado di emozionare e competere ad alti livelli. Bronzo per la Francia.