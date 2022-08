Europei nuoto artistico: Minisini-Ruggiero ancora d'oro, Cerruti e Ferro splendido bronzo

EUROPEI NUOTO

La coppia azzurra concede il bis nel tecnico misto, le ragazze sono terze sempre nel tecnico

© Getty Images L’Italia continua a dominare nel nuoto artistico agli Europei di Roma. Anche nell’ultima giornata arrivano grandi soddisfazioni: a vincere uno straordinario bronzo sono Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico. Per la coppia è la seconda medaglia al Foro Italico dopo il bronzo nel duo libero. Poi ci pensano il solito Giorgio Minisini (alla quarta medaglia personale) e Lucrezia Ruggiero a ottenere uno straordinario oro nel tecnico misto.

Ancora Italia da sogno nel nuoto artistico agli Europei di Roma. Sono Linda Cerruti e Costanza Ferro a regalare l’ennesima medaglia a questa travolgente spedizione azzurra. Dopo il bronzo nel duo libero, la coppia tricolore concede il bis e conquista uno straordinario bronzo anche nel tecnico.

Sulle note rock di “A little party never killed nobody”, arriva davvero una prova superlativa per Cerruti e Ferro, bravissime a salire sul terzo gradino del podio grazie al punteggio di 90.3577. Addirittura un pizzico di rammarico per le nostre ragazze che commettono un piccolo errore nel finale, ma l’imbattibile Ucraina (medaglia d’oro) e l’Austria sarebbero comunque state proibitive da raggiungere.

A proseguire nel migliore dei modi la rassegna continentale odierna del nuoto artistico ci pensa poi il solito Giorgio Minisini in coppia con Lucrezia Ruggiero: il romano conquista la quarta medaglia personale dei suoi Europei, questa volta nel duo tecnico misto. Insieme alla compagna arriva la solita performance impeccabile, Giorgio e Lucrezia si muovono benissimo e in perfetta sincronia, l’affiatamento porta il punteggio di 89.3679 che vale il primo gradino del podio. Una medaglia d’oro leggendaria, per loro è anche il secondo oro dopo quello ottenuto pochi giorni fa nel duo libero.