Europei nuoto: Acerenza fa il Paltrinieri e conquista l’oro nella 10 chilometri, Taddeucci argento tra le donne

EUROPEI NUOTO

Greg in crisi ma ci pensa Domenico a trionfare nelle acque di Ostia, l’azzurra completa una giornata storica per l’Italia

Dopo le fatiche e l’oro nella 5 chilometri di ieri, Gregorio Paltrinieri non riesce a ripetersi nella 10 chilometri in acque libere agli Europei di nuoto a Roma. Delusione per Greg ad Ostia, l’Italia però esulta comunque con Domenico Acerenza, straordinaria e inaspettata medaglia d’oro davanti ai francesi Olivier e Fontaine. Storico Acerenza, l’apoteosi azzurra è completata poi in campo femminile dal leggendario argento di Ginevra Taddeucci.

L’italiano che non ti aspetti: nel giorno in cui tutti aspettavano Gregorio Paltrinieri, è invece Domenico Acerenza a prendersi la scena e conquistare uno storico oro nella 10 chilometri in acque libere agli Europei di Roma. A Ostia Greg crolla nel finale (chiude settimo) e allora è il momento di Acerenza che firma una rimonta miracolosa sui francesi Olivier e Fontaine (argento e bronzo). Mare mosso ma parte subito fortissimo l’ungherese Betlehem, in testa alla gara per tutti i primi cinque giri arrivando anche a un vantaggio di 50 secondi sugli inseguitori. Tra questi, ci sono sempre Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che tengono d’occhio il fuggitivo e si danno il cambio alla guida del gruppo. Quando manca poco più di un chilometro Betlehem perde tutto il suo vantaggio e i nuotatori si ricompattano, presenti anche Fontaine e Olivier, si decide tutto nel finale. Diventa una sfida Italia-Francia con Fontaine e Olivier a tentare la fuga e Paltrinieri e Acerenza a restare in scia: super Greg però nel momento fondamentale della gara resta clamorosamente indietro, perde colpi e deve dire addio alla medaglia in anticipo. Tracollo di Paltrinieri, resta Acerenza in un testa a testa a tre con Olivier e Fontaine. Incredibile azione di Acerenza che firma un sorpasso fenomenale sui due francesi, sbuca dal nulla alle spalle dei transalpini e ai 100 metri dal traguardo inizia la passerella trionfale per un leggendario oro.

Giornata da incorniciare poi anche in campo femminile per l’Italia nella 10 chilometri in acque libere: è splendido argento per Ginevra Taddeucci, alle spalle solo della tedesca Beck in un finale al cardiopalma. E’ l’olandese Van Rouwendaal a provare per prima la fuga ma viene ripresa all’ultimo chilometro dalla Muller, con lei poco indietro anche le azzurre Gabbrielleschi e Taddeucci. Poi spunta anche Rachele Bruni ed è quindi capannello azzurro in testa nel finale. La Taddeucci si porta al comando quando manca un giro alla fine, le altre ragazze azzurre arrancano piano piano, ma è Ginevra a candidarsi per la medaglia d’oro in un incredibile testa a testa con la Van Rouwendaal. Negli ultimi metri si aggiungono anche la tedesca Beck e la portoghese Andrè nel quartetto che punta il traguardo, al termine della cavalcata per la Taddeucci è secondo posto e terzo per Andrè. Crolla la Van Rouwendaal. “Sono contentissima, non ci posso credere, mi sono allenata tanto e bene e finalmente ce l’ho fatta”, le parole dell’azzurra a fine gara.

Vedi anche nuoto Europei nuoto di fondo, clamoroso nella 25 km: gara interrotta con tre azzurri in testa e poi cancellata

ACERENZA: "DOPO IERI NON ERO CONTENTO"

Cos' a caldo Domenico Acerenza a Sky dopo la fine della gara: "Lo avevo detto ieri, con Greg siamo amici ma nelle gare bisogna competere. Sono rimasto sorpreso di non averlo visto subito dietro di me al traguardo, pensavo fosse vicino. Dopo ieri non ero pienamente contento... chi ho abbracciato subito in spiaggia? Mio padre, è sempre stato il mio primo tifoso. Ora sul podio con l'inno sarà un'emozione, mi tremeranno le gambe".

PALTRINIERI: "NON NE AVEVO PIU'"

Paltrinieri ha mancato l'appuntamento con la quarta medaglia del suo Europeo ma non ne fa un dramma: "Non ne avevo più alla fine, sono contento per Mimmo, meritava questa medaglia dopo tutti i suoi sforzi e risultati. Con questo mare, molto più mosso rispetto a ieri, faccio molta fatica a nuotare. Rilancio la sfida? Ora no, pensiamo al Team Event nel pomeriggio e poi ho bisogno di una bella vacanza".