Covid-19, Lamberti in subintensiva : "La vasca più dura"

"E' la mia vasca più dura": Giorgio Lamberti, primo italiano a stabilire un record mondiale nel nuoto e primo a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale, ricorre ad una metafora per descrivere la sua battaglia contro il Covid. L'ex nuotatore è ricoverato in terapia subintensiva agli Spedali Civili di Brescia, una delle zone più colpite dall'ultima ondata della pandemia. "Gareggiare per un titolo mondiale è una cosa, lottare per la vita tutt'altro", racconta al Tg1, abbassandosi per un attimo la mascherina dell'ossigeno per rispondere alle domande del giornalista. "Questo virus è maledetto - aggiunge - ti arriva addosso e non te ne accorgi. Ho perso degli amici...E' la vasca più complicata - ribadisce - bisogna passarla senza mai mollare, in progressione, fino all'ultima bracciata".