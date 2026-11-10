Ceccon: "Sognavo l’oro olimpico, potrei smettere domani ma… Più sentita la Federbocce, ci sarei andato. E con Apostolos che risate"

“Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodori”, hai detto prima del bronzo agli ultimi Europei. E adesso? Punti alla doppietta a Los Angeles 2028?

"Sui 200 vado avanti sicuramente. A chiunque mi chieda a quali gare parteciperò a Los Angeles non dirò niente fino alla fine… I 200 li tengo, ho iniziato ad allenarmi forte quest’anno e quindi la volontà di farli c’è".



Alla fine hai fatto vacanze insieme ad Apostolos (Christou, che lo ha battuto nei 100 dorso a Parigi e con cui c’è stato un botta e risposta social, ndr)?

"Che comica questa storia. Lui è stato geniale, bravissimo, è stato al gioco e mi ha fatto morire dal ridere. Sono queste le cose che mancano un po’ nel nuoto, stuzzicarsi anche fuori e poi ritrovarsi in vasca".