Ceccon: "Sognavo l’oro olimpico, potrei smettere domani ma… Più sentita la Federbocce, ci sarei andato. E con Apostolos che risate"
Intervista al campione olimpico nei 100 dorso: consigli, obiettivi e il rapporto con i socialdi Antonella Pelosi
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"Andarci vicino conta solo a bocce", hai detto dopo il centesimo che ti ha tolto l'oro nei 100 dorso agli ultimi Europei. La Federbocce ti aveva invitato, hai avuto tempo di fare due tiri?
"Non li ho più sentiti e mi dispiace, ci sarei andato. Magari mi faccio vivo io".
Abbiamo incontrato il campione olimpico nei 100 dorso Thomas Ceccon all’Aquamore Bocconi Sport Center di Milano in occasione dell’Arena Planet Water Days, un appuntamento speciale interamente dedicato alla passione per il nuoto, alla performance e alla condivisione.
Hai condiviso la vasca con tanti appassionati di nuoto. Un consiglio che hai dato?
"Dedicarsi al nuoto al cento per cento senza lasciare niente indietro. Che sia un ragazzino o un Master, metterci passione e voglia. Sempre. Fare le cose a metà non porta da nessuna parte, meglio bene e con disciplina".
Il consiglio più prezioso che hanno dato a te?
"Non ho una frase a effetto, non ho ricordi di un consiglio preciso. Però soprattutto i miei genitori, che mi portavano tutti i giorni a Vicenza, e Alberto, che è sempre stato presente con tanta passione, mi hanno insegnato cosa significano dedizione e sacrificio".
Meglio essere versatili o concentrarsi su un unico stile?
"Io direi di provare tutto, almeno finché si è giovani. Io con Alberto e Anna (Burlina e Vallarsa, rispettivamente l’attuale allenatore e la prima allenatrice di Ceccon, ndr), ho sempre fatto tanti misti, virate, subacque di tutti gli stili e questo mi ha formato. Poi quando sei più grande puoi scegliere la specialità che fa per te. Ma all’inizio è importante provare tutto, perché altrimenti arrivi a vent’anni e ne hai già le scatole piene…".
Se un giovane nuotatore potesse imparare una sola cosa osservandoti in acqua, quale vorresti che fosse?
"La semplicità con cui sto in acqua. La facilità, il galleggiamento, lo scivolamento. È importante capire che l’acqua deve essere tua amica, non ci devi litigare. L’acqua deve essere qualcosa che ti fa stare bene. È l’aspetto che mi piace di più quando nuoto: entrare in acqua e sentirmi in un’altra dimensione. Anche dopo vent’anni, mi piace ancora tantissimo. Il feeling con l’acqua non cambierà mai".
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Kimi Antonelli da bambino aveva un sogno: diventare campione del mondo di Formula 1. Il sogno di Thomas?
"Il sogno era di vincere le Olimpiadi. Cosa mi manca? Niente. Io potrei smettere domani e sarei contento di quello che ho fatto. Non avrei mai pensato di raggiungere certi risultati a 25 anni. Dicevo sempre: non smetterò finché non vincerò l’oro olimpico. Non so se sia stato un bene prendermelo così presto… E adesso un altro sogno così non c’è. Un altro oro olimpico non sarebbe mai come il primo".
Cosa ti spinge a continuare?
"La fame è diversa, c’è sicuramente meno voglia di allenarsi di prima ma la passione per il nuoto mi fa andare avanti".
Hai risposto ai critici postando sui social il palmares e la frase provocatoria ”Trovatemi qualcuno di meglio”. Lo hanno trovato?
"Io mi riferivo all’Italia, non a livello mondiale. Se parliamo di mondo, ci sono atleti che alla mia età hanno vinto anche più di me. Ho esagerato ma quando mi parte... È finita".
Dai social ricevi più critiche o apprezzamenti per la tua schiettezza?
"Penso più commenti positivi di gente che apprezza la mia sincerità. Poi ci sono le persone che mi odiano e mi danno del chiacchierone ma non mi interessa troppo. C’è chi mi vuole bene e chi male. Va bene così. Il mio lavoro è nuotare, poi quello che pubblico sui social è qualcosa in più".
“Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodori”, hai detto prima del bronzo agli ultimi Europei. E adesso? Punti alla doppietta a Los Angeles 2028?
"Sui 200 vado avanti sicuramente. A chiunque mi chieda a quali gare parteciperò a Los Angeles non dirò niente fino alla fine… I 200 li tengo, ho iniziato ad allenarmi forte quest’anno e quindi la volontà di farli c’è".
Alla fine hai fatto vacanze insieme ad Apostolos (Christou, che lo ha battuto nei 100 dorso a Parigi e con cui c’è stato un botta e risposta social, ndr)?
"Che comica questa storia. Lui è stato geniale, bravissimo, è stato al gioco e mi ha fatto morire dal ridere. Sono queste le cose che mancano un po’ nel nuoto, stuzzicarsi anche fuori e poi ritrovarsi in vasca".
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