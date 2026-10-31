Martinenghi e l'aiuto dei Lego: "Sono il mio segreto, faranno parte della preparazione per LA 2028"

Passiamo alla parte sportiva. Il 2026 è stato un anno difficile tra gli infortuni alla spalla e l'ipotesi di smettere prima del doppio oro europeo. Cosa chiede Nicolò al suo futuro? Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

"A livello umano e sportivo gli obiettivi vanno di pari passo: l'obiettivo è migliorarsi ogni giorno. A livello sportivo il tempo è tangibile e non si scappa, ma l'approccio con cui si vive la quotidianità fa tanto. Se stai bene fuori, stai bene anche dentro. È stato un anno complicato sotto molti punti di vista. L'idea di abbandonare non nasceva dal fatto che non fossi più attratto dal nuoto, ma dal sentirsi un po' fuori, aver perso in parte l'euforia. Quando hai un infortunio devi investire tantissimo tempo nel recupero, e all'inizio lo vedi solo come un cercare di tornare in pari. Quando invece capisci che anche il recupero fa parte della creazione della tua performance, fai bingo. Anche se non sono al 100%, do il 100% di quello che ho. Quando entri in questa mentalità, ti godi tutto molto di più. L'obiettivo principale è mantenere questa mentalità fino alla fine della mia carriera".