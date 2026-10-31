Nicolò Martinenghi presenta il primo set Lego dedicato a Dragon Ball

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Il campione olimpico Nicolò Martinenghi è stato l'ospite d'eccezione del Gruppo LEGO a Lucca Comics & Games 2026 per svelare, in anteprima esclusiva presso la Magellano House of Mixology, il nuovo attesissimo set dedicato a Dragon Ball. La partnership annunciata dal Gruppo LEGO e Toei Animation porta uno dei franchise del mondo anime più iconici in forma di elementi LEGO. Il primo prodotto nato da questa collaborazione è stato presentato, ma altri set Dragon Ball arriveranno nel 2027. Ispirato all'evocazione di Shenron, il modello ritrae il piccolo Goku sulla sua Nuvola d'Oro mentre Shenron si erge dalle sette Sfere del Drago. Disponibile in anteprima per i membri LEGO Insiders dal 1° novembre 2026 e per tutti dal 4 novembre 2026, nei negozi LEGO e su LEGO.com/DragonBall.
Un desiderio è stato esaudito: il Gruppo LEGO annuncia una nuovissima partnership con Toei Animation, il leggendario studio di animazione dietro l'iconico franchise Dragon Ball creato da Akira Toriyama. Grazie a questa collaborazione, quest'anno il Gruppo LEGO porterà per la prima volta l'azione e l'avventura dell'universo Dragon Ball nel proprio portfolio LEGO, con altre novità in arrivo nel 2027 e oltre.
Per dare il via a questa entusiasmante nuova partnership, il Gruppo LEGO svela il suo primo prodotto Dragon Ball: il set da costruzione LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku (11390), composto da 1.764 pezzi. I costruttori potranno ricreare il suggestivo momento in cui Shenron si erge dalle sette Sfere del Drago, con il piccolo Goku a bordo della sua Nuvola d'Oro al centro della scena che celebra uno degli eroi più amati dell'animazione.
Ispirandosi alla serie animata originale Dragon Ball, il team di design LEGO ha studiato i fotogrammi dell'animazione e le pose classiche, sperimentando al contempo tecniche di costruzione e soluzioni strutturali per tradurre in modo autentico la caratteristica silhouette e le proporzioni di Shenron in elementi LEGO. Il risultato è un suggestivo modello da esposizione che mette in mostra la forma lunga e sinuosa di Shenron, le sue scaglie fluenti e i dettagli scolpiti.
Goku bambino appare sulla sua Nuvola d'Oro al centro della scena. I costruttori possono staccare e riposizionare la minifigure per creare diversi momenti narrativi, celebrando il legame tra Goku e Shenron e offrendo ai fan la libertà di raccontare la propria storia grazie alle diverse opzioni di esposizione del modello.
La narrazione prosegue con un giocoso omaggio al franchise: alla base del modello, sette mattoncini 2×2, le sette Sfere del Drago, ancorano la scena alla mitologia che ha plasmato generazioni di storie di Dragon Ball. I costruttori possono affrontare la costruzione con sicurezza grazie all'app LEGO Builder, che offre istruzioni digitali 3D dettagliate per ruotare, ingrandire e monitorare i progressi passo dopo passo.
Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO. Insieme a Toei Animation, abbiamo un'occasione straordinaria per celebrare i personaggi e le storie che hanno reso Dragon Ball così longevo, offrendo al tempo stesso ai fan un nuovo modo di vivere e costruire le storie che amano. Il set LEGO® Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO”.
Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation Inc., ha aggiunto: “Siamo entusiasti di dare vita al mondo di Dragon Ball di Akira Toriyama insieme al Gruppo LEGO. Presto, i fan di tutto il mondo potranno vivere i personaggi iconici e le epiche avventure di Dragon Ball in un modo del tutto nuovo, grazie a questa entusiasmante collaborazione. Questo primo prodotto celebra la serie animata originale Dragon Ball, e nessuna collezione di Dragon Ball potrà dirsi completa senza questi prodotti LEGO Dragon Ball”.
Per i fan del franchise Dragon Ball, il desiderio è appena stato evocato. La collaborazione tra il Gruppo LEGO e Toei Animation proseguirà nel 2027, con i due brand che continueranno a esplorare l'azione e l'avventura di Dragon Ball in elementi LEGO.
Il set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku (11390) sarà disponibile in anteprima per i membri LEGO Insiders dal 1° novembre 2026, e per tutti dal 4 novembre 2026, al prezzo di 139,99 €. I fan possono scoprire di più su LEGO.com/DragonBall; il set sarà acquistabile su LEGO.com/DragonBall e nei LEGO Store.
I membri LEGO Insiders potranno riscattare 20 punti fedeltà per un poster digitale esclusivo dedicato al set. Per saperne di più sull'iscrizione al programma, visita LEGO.com/Insiders.