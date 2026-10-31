Nicolò Martinenghi presenta il primo set Lego dedicato a Dragon Ball

Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO. Insieme a Toei Animation, abbiamo un'occasione straordinaria per celebrare i personaggi e le storie che hanno reso Dragon Ball così longevo, offrendo al tempo stesso ai fan un nuovo modo di vivere e costruire le storie che amano. Il set LEGO® Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l'inizio e non vediamo l'ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l'universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO”.