Novità nella NFL: American Express diventa Official Payments Partner

Renie Anderson, EVP e Chief Revenue Officer della NFL, ha dichiarato: “La partnership con American Express dà ulteriore slancio all’impegno della NFL nell’offrire esperienze di livello mondiale ai fan in tutto il mondo. Questa collaborazione ci consentirà di ampliare l’accesso a momenti indimenticabili, dalle partite internazionali e dagli eventi di punta come il Draft e il Super Bowl, fino a esperienze on-site arricchite e opportunità di prevendita. American Express vanta una comprovata esperienza nel valorizzare i grandi momenti sportivi e, insieme, offriremo ai nostri fan e ai suoi Titolari di Carta più opportunità che mai per vivere da vicino lo sport che amano”.