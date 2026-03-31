Novità nella NFL: American Express diventa Official Payments Partner
Amex e NFL annunciano un accordo globale. Accesso anticipato ai biglietti per il Super Bowl, l'NFL Draft di Pittsburgh e la partita di Melbourne
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American Express e la National Football League hanno annunciato oggi una partnership globale pluriennale che designa American Express come Official Payments Partner della NFL a partire dalla stagione 2026.
La partnership offrirà ai Titolari di Carta American Express e agli appassionati di football di tutto il mondo esperienze straordinarie, opportunità di acquisto anticipato dei biglietti e vantaggi dedicati in occasione di una selezione di eventi, dalla preseason alla postseason, incluse le partite internazionali della NFL. In occasione degli eventi di punta, come l’NFL Draft e il Super Bowl, i Titolari di Carta American Express potranno accedere ad attivazioni on-site, oltre a offerte e promozioni speciali in diversi momenti chiave della stagione NFL durante tutto l’anno.
Renie Anderson, EVP e Chief Revenue Officer della NFL, ha dichiarato: “La partnership con American Express dà ulteriore slancio all’impegno della NFL nell’offrire esperienze di livello mondiale ai fan in tutto il mondo. Questa collaborazione ci consentirà di ampliare l’accesso a momenti indimenticabili, dalle partite internazionali e dagli eventi di punta come il Draft e il Super Bowl, fino a esperienze on-site arricchite e opportunità di prevendita. American Express vanta una comprovata esperienza nel valorizzare i grandi momenti sportivi e, insieme, offriremo ai nostri fan e ai suoi Titolari di Carta più opportunità che mai per vivere da vicino lo sport che amano”.
Elizabeth Rutledge, Chief Marketing Officer di American Express, ha dichiarato: “Lo sport è da sempre al centro della nostra storia: il nostro portafoglio include alcuni dei campionati, delle squadre e degli eventi più popolari, avvicinando i nostri Titolari di Carta ai momenti sportivi che amano. La partnership con la NFL rappresenta per noi un’estensione naturale, e rafforza il nostro impegno nell’offrire vantaggi concreti, accessi esclusivi ed esperienze di livello superiore. I nostri Titolari di Carta sono appassionati di football e siamo orgogliosi di rafforzare questo legame, creando ancora più valore attorno alla Membership di American Express”.
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Sulla scia del successo delle sue partnership sportive globali e della continua crescita del business internazionale, American Express supporterà la NFL nell’espansione della portata globale del campionato, anche attraverso l’offerta delle Amex Presale Tickets per tutte le partite internazionali di proprietà della lega, insieme ad attivazioni localizzate in mercati selezionati. Da mercoledì 1° aprile a mezzanotte fino alla stessa ora di lunedì 6 aprile, i Titolari di Carta potranno accedere all’acquisto di Amex Presale Tickets (fino a esaurimento disponibilità) per la partita NFL di Melbourne 2026, in programma per giovedì 10 settembre alle 23:30 ora italiana tra i Los Angeles Rams e i San Francisco 49ers (si applicano i termini e le condizioni).
In occasione dell’NFL Draft di Pittsburgh, American Express sarà presente con un’esperienza dedicata ai fan aperta a tutti e corsie prioritarie per i Titolari di Carta per una selezione di esperienze organizzate dalla NFL. Inoltre, i Titolari di Carta idonei1 potranno prenotare una sessione nella Card Member Lounge e registrare una Carta a un’offerta valida per gli acquisti presso i punti vendita NFL Shop presenti all’NFL Draft. Le prenotazioni per la lounge sono limitate (si applicano limitazioni di capienza e termini e condizioni).
La NFL entra a far parte del portfolio sportivo di livello mondiale di American Express, che comprende oltre cinquanta tra i principali campionati, squadre, impianti sportivi ed eventi di punta in tutto il mondo, rafforzando ulteriormente l’impegno dell’azienda nell’offrire ai Titolari di Carta accessi ed esperienze straordinarie legate ai loro sport preferiti. Queste partnership hanno un forte impatto per il brand e generano valore per i Titolari di Carta. Quasi l’80% dei Titolari statunitensi di Carte American Express Consumer intervistati dichiara, infatti, di essere appassionato di sport2.
American Express sta ampliando la propria presenza nel mondo del football americano in mercati chiave attraverso accordi con le squadre. In occasione delle partite in casa degli Atlanta Falcons, dei New York Giants, dei New York Jets e dei Miami Dolphins, i Titolari di Carta possono accedere a vantaggi che includono la Amex Presale Tickets per eventi selezionati (fino a esaurimento disponibilità) e un ingresso dedicato o corsie preferenziali in ciascuno stadio. Inoltre, i Titolari di Carta idonei possono accedere a una Card Member Lounge in stadi selezionati (soggetta a limitazioni di capienza) e aderire a un'offerta esclusiva presso i punti ristoro.
Nel corso dell'anno, American Express e la NFL lanceranno inoltre la carta di credito NFL Extra Points American Express, sul circuito Amex, offrendo ai fan negli Stati Uniti maggiori opportunità di accumulare punti e accedere a esperienze NFL indimenticabili, dai biglietti per le partite al merchandising fino a eventi esclusivi.