Gios (Federghiaccio): "Si chiamerà Hockey Club Milano la nuova squadra"

31 Mar 2026 - 15:32

Procedono le trattative e i passaggi formali per la nuova squadra milanese di hockey su ghiaccio. "Si chiamerà Hockey Club Milano e non curerà solo l'alto livello con una formazione senior ma si occuperà anche della crescita del settore giovanile, di quello femminile e del para ice hockey", ha detto il predente della Federazione Italiana sport del ghiaccio, Andrea Gios, durante la presentazione in Fondazione Fiera Milano della Milan Ice Fiera Arena. "La nascita e la formazione procedono al meglio: posso confermare gli impegni da parte di un gruppo di imprenditori italiani oltre ai nordamericani di House of Doge - ha aggiunto - Milano merita un campionato importante, spero che la squadra si possa iscrivere all'Ice hockey league, ma questo non dipende da noi". Per quanto riguarda la Milan Ice Fiera Arena, Gios ha ribadito che "rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo degli sport del ghiaccio in Italia e, in particolare, in un territorio strategico come Milano". "Come federazione siamo impegnati a supportare questo progetto affinché possa diventare un punto di riferimento per l'attività agonistica di alto livello - ha detto - Ma anche e soprattutto per la crescita dei giovani e di tutto il movimento". Per il presidente in futuro si potrebbe anche portare a Milano un centro federale.

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