Basket: Collegio di Garanzia del Coni respinge ricorso della Società Trapani Shark

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha rigettato il ricorso della Società Trapani Shark avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello della FIP riguardo l'esclusione della stessa società dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2025-2026. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha altresì rigettato il ricorso della Società Trapani Shark avverso la decisione assunta dal Consiglio Federale FIP che ha deliberato di applicare al club la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione corrente, oltre al divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori.