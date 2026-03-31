Tuffi, riparte la Red Bull Cliff Diving World Series: tappa italiana a Polignano a Mare

Sta per partire la 17^ stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, la competizione di tuffi dalle grandi altezze più emozionante e selettiva al mondo, che porta i 24 migliori tuffatori internazionali a sfidarsi in location esclusive tra Asia, Europa e Nord America. Tra paesaggi naturali mozzafiato e celebri architetture urbane, ogni tuffo sarà fondamentale nella battaglia per conquistare il prestigioso trofeo King Kahekili.



Sarà una delle stagioni più varie e competitive nella storia della World Series: sei tappe, di cui tre in località al debutto assoluto, metteranno alla prova la costanza, la precisione e la capacità degli atleti di esibirsi sotto pressione e misurarsi con contesti sempre mutevoli, che aggiungeranno un ulteriore livello di complessità a ogni round.



La stagione 2026 si apre a Bali il 20-23 maggio, segnando l’esordio assoluto della Red Bull Cliff Diving World Series in Indonesia, con una duplice ambientazione naturale: le qualificazioni avranno luogo alla Kroya Waterfall, dove per la prima volta in assoluto gli atleti si tufferanno da un punto di lancio montato su un albero per poi atterrare in una piscina naturale abbastanza profonda da ammortizzare la velocità d’impatto con l’acqua, che in questa disciplina arriva fino a 85 km/h. I round finali si terranno invece sulla costa, a Kelingking Beach, dove scogliere scoscese incorniciano acque turchesi e spiagge di sabbia bianca, creando un'atmosfera unica. Questo il “biglietto da visita” di una stagione che si preannuncia spettacolare e intende continuare a far progredire la disciplina, spingendo i suoi atleti verso nuovi limiti.



Nuova è anche la seconda tappa, il 5-6 giugno a St. Petersburg, Florida, USA (5-6 giugno), dove la World Series andrà in scena su un suggestivo lungomare trasformato in arena: la conformazione della costa permetterà ai fan di seguire da vicino la competizione come mai prima d’ora, consentendo di apprezzare al meglio la precisione e il controllo che sono richiesti agli atleti di questa incredibile disciplina.



Il 27 giugno si sbarca in Europa, a Copenaghen: le linee architettoniche inconfondibili della capitale danese e del suo storico porto costituiranno uno scenario straordinario per le evoluzioni degli atleti, che si lanceranno da piattaforme montate sull'iconico Teatro dell’Opera progettato da Henning Larsen, riprendendo un format già sperimentato nel 2022.