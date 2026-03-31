Tuffi, riparte la Red Bull Cliff Diving World Series: tappa italiana a Polignano a Mare
© Dean Treml, Romina Amato / Red Bull Content Pool
Sta per partire la 17^ stagione della Red Bull Cliff Diving World Series, la competizione di tuffi dalle grandi altezze più emozionante e selettiva al mondo, che porta i 24 migliori tuffatori internazionali a sfidarsi in location esclusive tra Asia, Europa e Nord America. Tra paesaggi naturali mozzafiato e celebri architetture urbane, ogni tuffo sarà fondamentale nella battaglia per conquistare il prestigioso trofeo King Kahekili.
Sarà una delle stagioni più varie e competitive nella storia della World Series: sei tappe, di cui tre in località al debutto assoluto, metteranno alla prova la costanza, la precisione e la capacità degli atleti di esibirsi sotto pressione e misurarsi con contesti sempre mutevoli, che aggiungeranno un ulteriore livello di complessità a ogni round.
La stagione 2026 si apre a Bali il 20-23 maggio, segnando l’esordio assoluto della Red Bull Cliff Diving World Series in Indonesia, con una duplice ambientazione naturale: le qualificazioni avranno luogo alla Kroya Waterfall, dove per la prima volta in assoluto gli atleti si tufferanno da un punto di lancio montato su un albero per poi atterrare in una piscina naturale abbastanza profonda da ammortizzare la velocità d’impatto con l’acqua, che in questa disciplina arriva fino a 85 km/h. I round finali si terranno invece sulla costa, a Kelingking Beach, dove scogliere scoscese incorniciano acque turchesi e spiagge di sabbia bianca, creando un'atmosfera unica. Questo il “biglietto da visita” di una stagione che si preannuncia spettacolare e intende continuare a far progredire la disciplina, spingendo i suoi atleti verso nuovi limiti.
Nuova è anche la seconda tappa, il 5-6 giugno a St. Petersburg, Florida, USA (5-6 giugno), dove la World Series andrà in scena su un suggestivo lungomare trasformato in arena: la conformazione della costa permetterà ai fan di seguire da vicino la competizione come mai prima d’ora, consentendo di apprezzare al meglio la precisione e il controllo che sono richiesti agli atleti di questa incredibile disciplina.
Il 27 giugno si sbarca in Europa, a Copenaghen: le linee architettoniche inconfondibili della capitale danese e del suo storico porto costituiranno uno scenario straordinario per le evoluzioni degli atleti, che si lanceranno da piattaforme montate sull'iconico Teatro dell’Opera progettato da Henning Larsen, riprendendo un format già sperimentato nel 2022.
La seconda metà della stagione comincerà in una location ormai classica per il Red Bull Cliff Diving: Mostar, in Bosnia-Erzegovina, sede di tappa fin dal 2015. Qui, tra il 31 luglio e il 1° agosto, i tuffatori torneranno a misurarsi con i tuffi dal celebre ponte Stari Most, patrimonio dell’umanità UNESCO, nelle acque smeraldine del fiume Neretva.
Il 25-27 settembre sarà poi la volta dell’Italia, con la riconferma di Polignano a Mare, la tappa più amata della Red Bull Cliff Diving World Series. Per la tredicesima volta le iconiche scogliere di calcare della costa pugliese, con la loro conformazione ad anfiteatro, richiameranno migliaia di appassionati per assistere a una delle fasi decisive della stagione 2026.
Il gran finale di stagione sarà nuovamente una prima assoluta: la Red Bull Cliff Diving World Series si concluderà infatti il 12-14 novembre a Muscat. La costa frastagliata e i paesaggi desertici dell’Oman, la “porta” del Golfo Persico, uno dei crocevia più antichi e strategici della navigazione, saranno il formidabile scenario per l’incoronazione dei campioni della World Series 2026. Quest’ultimo evento è però soggetto a riconferma, secondo quelli che saranno gli sviluppi della situazione geopolitica tra la Penisola arabica e il Golfo Persico.
Di seguito il recap delle tappe previste nel 2026:
20-23 maggio – Bali, INA
5-6 giugno – St. Petersburg, FL, USA
27 giugno – Copenaghen, DEN
31 luglio – 1 agosto – Mostar, BIH
25-27 settembre – Polignano a Mare, ITA
12-14 novembre – Muscat, OMA
(soggetta a riconferma in base agli sviluppi in corso nella regione)
Di seguito la lista dei 16 tuffatori che prenderanno parte a tutte le tappe del circuito. A loro si aggiungeranno 8 wildcard selezionate per ogni tappa.
DONNE: Kaylea Arnett USA - Molly Carlson CAN - Nelli Chukanivska UKR - Lisa Faulkner USA - Rhiannan Iffland AUS - Simone Leathead CAN - Xantheia Pennisi AUS - Ginni van Katwijk NED
UOMINI: David Colturi USA - Carlos Gimeno ESP - Gary Hunt FRA - James Lichtenstein USA - Jonathan Paredes MEX - Constantin Popovici ROU - Catalin Preda ROU - Oleksiy Prygorov UKR