Golf, rapporto sceriffo: dopo l'incidente, Tiger Woods aveva "gli occhi iniettati di sangue"
© X
Secondo un rapporto dell'ufficio dello sceriffo, Tiger Woods aveva gli occhi iniettati di sangue e vitrei, le pupille dilatate e delle pillole di idrocodone in tasca quando è stato interrogato sul luogo dell'incidente automobilistico avvenuto la scorsa settimana in Florida.
Il rapporto dell'ufficio dello sceriffo della contea di Martin, pubblicato martedì, afferma che i movimenti di Woods erano lenti e letargici, sudava mentre parlava con gli agenti e ha dichiarato di aver assunto farmaci su prescrizione la mattina stessa.
Né Woods né il secondo conducente sono rimasti feriti. L'agente di Woods, Excel Sports, non ha risposto alle numerose richieste di commento.