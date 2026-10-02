La NFL torna su Mediaset: domenica alle 15.30 Commanders-Colts su Canale 20

Lo spettacolo della NFL ritorna: In Europa e su Mediaset. L'eccellenza del football americano sbarca a Londra - al Tottenham Stadium - con la sfida tra i Washington Commanders e gli Indianapolis Colts. Domenica 4 ottobre in diretta alle 15.30 su Canale 20.
Jayden Daniels e Jonathan Taylor, i giocatori copertina delle due squadre. Daniels, il quarterback della capitale, capace al suo primo anno tra i professionisti di trascinare Washington ai play off. Taylor, uno dei migliori running back della Lega, quattro volte oltre le 100 yards su corsa, nelle prime sei stagioni, toccando addirittura quota 18 touchdown per ben due volte.
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Due squadre reduci dalle prime vittorie stagionali, dopo due sconfitte iniziali. Molto simili per numeri e condizionate da un calendario molto duro. Non sono tra le favorite, ma capaci di tutto e soprattutto di regalare spettacolo. Naturalmente su Mediaset.