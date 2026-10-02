NFL

La NFL torna su Mediaset: domenica alle 15.30 Commanders-Colts su Canale 20

Al Tottenham Stadium di Londra lo spettacolo del football americano: Daniels e Taylor guidano Washington e Indianapolis in cerca di riscatto 

02 Ott 2026 - 19:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Lo spettacolo della NFL ritorna: In Europa e su Mediaset. L'eccellenza del football americano sbarca a Londra - al Tottenham Stadium - con la sfida tra i Washington Commanders e gli Indianapolis Colts. Domenica 4 ottobre in diretta alle 15.30 su Canale 20.

Jayden Daniels e Jonathan Taylor, i giocatori copertina delle due squadre. Daniels, il quarterback della capitale, capace al suo primo anno tra i professionisti di trascinare Washington ai play off. Taylor, uno dei migliori running back della Lega, quattro volte oltre le 100 yards su corsa, nelle prime sei stagioni, toccando addirittura quota 18 touchdown per ben due volte.

© sportmediaset

© sportmediaset

Due squadre reduci dalle prime vittorie stagionali, dopo due sconfitte iniziali. Molto simili per numeri e condizionate da un calendario molto duro. Non sono tra le favorite, ma capaci di tutto e soprattutto di regalare spettacolo. Naturalmente su Mediaset.

nfl
football americano
washington commanders

Ultimi video

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

00:25
Arriva l'NFL sulle reti Mediaset

Arriva l'NFL sulle reti Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

02:25
Red Bull Cliff Diving

Red Bull Cliff Diving

02:25
Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

Redbull Cliff Diving: Heslop vince il titolo mondiale

03:08
Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

Red Bull Cliff Diving: Popovici terzo a Polignano

02:31
Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la vetta della tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Prygorov conquista la tappa di Polignano

03:10
Red Bull Cliff Diving: impeccabile Lichtenstein, ma la vittoria sfuma di un soffio

Red Bull Cliff Diving: Lichtenstein impeccabile, ma la vittoria sfuma di un soffio

02:21
Redbull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Andrea Barnaba raccoglie gli applausi di Polignano

03:31
Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

Red Bull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

02:40
Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

Red Bull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

03:22
Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

Red Bull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

03:10
Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

Red Bull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

02:01
Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

Red Bull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

01:42:38
Redbull Cliff Diving: l'evento integrale

Red Bull Cliff Diving: l'evento integrale

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

I più visti di Altri Sport

Vale senza pace

Vale senza pace

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

Il mondo del wrestling in lutto: addio a Pac, morto a 40 anni

I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Adin Licina
19:54
Juve-Cremonese, assist e infortunio per Licina: corsa al J-Medical e operazione al polso
19:48
Gasperini: "La mia Roma si è avvicinata all'Inter. Romano al Cagliari? Esigenze di bilancio, peccato"
19:38
Francia-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini fa due cambi, si rivede Kean dal 1'
RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV
19:35
Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi
Caso CR7: alta tensione in Portogallo
19:31
Caso CR7: alta tensione in Portogallo