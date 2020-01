NFL, saranno Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers a giocarsi il Super Bowl

IL 2 FEBBRAIO SU MEDIASET

Il Super Bowl edizione 54 ha le sue finaliste: Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. La squadra di Reid, al netto di un'altra falsa partenza, ha poi la meglio senza troppi problemi della sorpresa Tennesse (35-24) mentre è ancora più netto l'andamento del successo di San Francisco, 37-20 ai Green Bay Packers. La finalissima nella notte italiana del 2 febbraio e sarà trasmessa - show dell'intervallo compreso - su Mediaset: da non perdere!

Kansas City sente profumo di impresa visto che ritorna in finale a cinquant'anni esatti dall'ultima volta e spera di mettere in bacheca il secondo Super Bowl della sua storia. Questo nonostante i Chiefs vadano sotto 7-17, le speranze dei Titans si infrangono però sulle giocate del solito immenso Patrick Mahomes, MVP in carica. Se il quarterback è la punta di diamante di coach Reid, la chiave del successo passa comunque attraverso la difesa di Kansas City che rende inoffensivo o quasi Derrick Henry. Così la rimonta è già completata prima dell'intervallo, la metà di Williams a inizio 4° quarto spegne definitivamente il match tanto che Watkins chiude nel finale 35-24 anticipando virtualmente la fine del match.

Vittoria giusta quanto quella di San Francisco, che fatica ancora meno: il parziale di 27-0 all'intervallo racconta quasi tutto del match. I quattro touchdown di Raheem Mostart disintegrano Green Bay, i primi due portano il risultato sul 17-0 dopo poco più di un quarto di partita, parziale ritoccato dai calci di Gold. L'ultimo quarto cala un poì la tensione dei 49ers, i Packers si avvicinando ma solo per limitare lo scarto. San Francisco torna in finale di Super Bowl a sette anni di distanza dall'ultima volta e cercheranno il loro sesto titolo.