Nardi-Ballard: soccorsi bloccati dal maltempo

03/03/2019

Daniele Nardi e Tom Ballard sono ancora dispersi da una settimana sul Nanga Parbat e le ricerche continuano. Ora anche con l'ausilio degli elicotteri dell'Aviazione pakistana che hanno ottenuto l'autorizzazione definitiva al decollo e al volo fino al campo base del K2.

Purtroppo, però, in giornata gli stessi elicotteri "non sono riusciti a condurre il team di soccorso capitanato da Alex Txikon al campo base del Nanga Parbat, a causa delle nevicate che hanno ricominciato a cadere copiose sulla montagna. Vista la situazione meteo e i rischi in termini di sicurezza, i piloti hanno deciso di atterrare a Jaglot e alla fine di ritornare a Skardu. Un nuovo tentativo è previsto per lunedì mattina, tempo permettendo".