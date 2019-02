Nanga Parbat, ansia per Nardi e Ballard: nessuna comunicazione da 48 ore

26/02/2019

Cresce l'ansia per le sorti di Daniele Nardi e l'inglese Tom Ballard, i due alpinisti impegnati sullo Sperone Mummery del Nanga Parbat. Domenica hanno raggiunto i 6.300 metri per poi tornare a campo 4 e da 48 ore non si hanno più loro notizie nè al campo base nè al quartier generale dello staff che sta seguendo la spedizione dall'Italia. "Siamo molto stanchi, il tempo non è buono", aveva detto Nardi nell'ultima telefonata alla moglie.