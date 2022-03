Myrtha Pools-Associazione Aole, il nuoto che unisce

L'EVENTO

Dalle piscine dei campionati mondiali all'incontro tra i ragazzi con disabilità: quando il mondo del lavoro è sinonimo di sport, integrazione e benessere



Un successo di sport e di inclusione. Si può riassumere così l’iniziativa organizzata nelle piscine dei campioni dell'Aquamore Bocconi Sport Center da Myrtha Pools-Piscine Castiglione con l'associazione Aole, il cui team, che partecipa a manifestazioni sportive della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale, si è allenato insieme al team di nuoto dei dipendenti di Myrtha Pools, azienda italiana che ha realizzato le piscine dell'impianto milanese e delle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. Myrtha Pools

Tuffarsi nelle acque dei campioni all’interno dell’avveniristico Campus Bocconi per i ragazzi e ragazze di Aole è stata un’esperienza indimenticabile: "Tredici atleti di Aole hanno partecipato a una vera giornata di inclusione - ha detto Marco Cola, direttore tecnico del team Aole - Grazie alla collaborazione con Myrtha Pools abbiamo avuto la possibilità di fare un allenamento insieme ai loro dipendenti in una delle più belle piscine d’Europa. Da sempre cerchiamo occasioni di confronto inclusivo e questa è stata certamente una delle più proficue”. Nella squadra di nuoto Myrtha era presente anche l’ex-nuotatrice olimpica delle Barbados Lani Cabrera che dopo Rio 2016 si è trasferita in Italia per lavorare con l’azienda leader delle piscine pubbliche e da competizione. Dopo l’allenamento i consigli dell’ex-campionessa sono stati subito messi in pratica nella divertente e competitiva staffetta mista tra gli atleti di Aole e il team dell’azienda lombarda.

L’associazione bresciana sviluppa progetti per l’autonomia e l’inclusione sociale e culturale di persone con disabilità. Oltre a un interessante progetto di “acquabilita”, Aole è anche un team di nuoto che partecipa a manifestazioni sportive regionali e nazionali organizzate dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) e da Special Olympics. Al loro fianco erano presenti un rappresentante della FISDIR e la squadra di nuoto di Myrtha Pools-Piscine Castiglione.

Un’esperienza che fa parte di un articolato programma per il benessere dei dipendenti di un’azienda italiana che vanta 21 piscine realizzate in 5 edizioni dei Giochi Olimpici e 34 vasche per 19 Campionati Mondiali di nuoto e un’attenzione particolare per i suoi 300 dipendenti in Italia e all’estero. Secondo l’HR manager Sara Moschetto: “Siamo felici di questa giornata a Milano nelle piscine più moderne d’Italia. Un’esperienza per i ragazzi e le ragazze di Aole, ma anche per i dipendenti di Myrtha Pools e Piscine Castiglione è stata un’occasione di sport e inclusione che ben si sposa col progetto Sport Salute & Benessere che l’azienda sostiene dal 2019”. Riconoscendosi nei valori dello sport, del benessere e dell’inclusione Myrtha Pools è fiera di supportare “Aole”. Un progetto che mira a potenziare non solo le performance sportive, ma anche la condivisione di esperienze, spazi ed emozioni.