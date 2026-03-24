Mutazioni ad alta quota: nuova via sul Monte Bianco per Matteo Della Bordella

"Per me questa via è nata completamente dal nulla: non ero mai stato su questa parete e ho iniziato a guardarla solo quando Matteo mi ha proposto di unirmi. Dalle foto estive era evidente questo canale-diedro nero sempre bagnato, e ho pensato che in inverno potesse uscirne una bella linea. Anzi, sembrava quasi impossibile che una linea così evidente sul Monte Bianco non fosse già stata salita. Non sapevamo bene cosa aspettarci, anche perché è una parete con esposizione sud ma ad oltre tremila metri e in inverno le condizioni potevano essere... qualsiasi cosa. Alla fine ne è venuta fuori una via completa e molto varia: tiri su roccia, dry tooling, ghiaccio. Una via non estrema, ma bellissima e varia, in uno degli angoli più selvaggi del Monte Bianco.”