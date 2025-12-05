Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard: Matteoli passa il turno nel Big Air di Pechino

05 Dic 2025 - 11:05

Un brillante Ian Matteoli centra la qualificazione per la finale del Big Air di Pechino, secondo atto della Coppa del Mondo di specialità. Nella capitale cinese, l'azzurro ha trovato una terza run da 91,75 punti che gli ha spalancato la via verso il passaggio del turno, con la sfida decisiva in programma sabato alle 11 italiane. Matteoli ha chiuso la prima batteria di qualificazione con il terzo punteggio: il suo bottino di 162,75 punti è stato superato solo dal giapponese Yuto Miyamura (173,25) e dal neozelandese Lyon Farrell (163,50); il finnico Rene Rinnekangas ed il britannico Txema Mazet Brown completano il quadro dei promossi nel primo raggruppamento. Manca invece la qualificazione Loris Framarin, autore di una prima run da 78,75 che non si è rivelata però sufficiente per superare il turno: punteggio finale di 110,25 e undicecimo posto parziale per lui. Alle 10.20 italiane prenderà il via la seconda batteria che coinvolgerà il fratello Leo Framarin e Nicola Liviero. Ventesimo posto quindi per Marilù Poluzzi nel turno di qualificazione femminile.

Ultimi video

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

I più visti di Altri Sport

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:39
Australian Open: Sinner e Musetti con Alcaraz e Kyrgios alla Opening Week
13:11
Rivincita italiana sul Cerro Torre: un’impresa storica lungo il Filo Sureste
12:04
Volley: Mondiali per Club in Brasile, tre squadre italiane in campo
11:05
Snowboard: Matteoli passa il turno nel Big Air di Pechino
10:02
Vela: Thorpe parteciperà alla Sydney-Hobart