Snowboard: Matteoli passa il turno nel Big Air di Pechino

Un brillante Ian Matteoli centra la qualificazione per la finale del Big Air di Pechino, secondo atto della Coppa del Mondo di specialità. Nella capitale cinese, l'azzurro ha trovato una terza run da 91,75 punti che gli ha spalancato la via verso il passaggio del turno, con la sfida decisiva in programma sabato alle 11 italiane. Matteoli ha chiuso la prima batteria di qualificazione con il terzo punteggio: il suo bottino di 162,75 punti è stato superato solo dal giapponese Yuto Miyamura (173,25) e dal neozelandese Lyon Farrell (163,50); il finnico Rene Rinnekangas ed il britannico Txema Mazet Brown completano il quadro dei promossi nel primo raggruppamento. Manca invece la qualificazione Loris Framarin, autore di una prima run da 78,75 che non si è rivelata però sufficiente per superare il turno: punteggio finale di 110,25 e undicecimo posto parziale per lui. Alle 10.20 italiane prenderà il via la seconda batteria che coinvolgerà il fratello Leo Framarin e Nicola Liviero. Ventesimo posto quindi per Marilù Poluzzi nel turno di qualificazione femminile.