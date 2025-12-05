Australian Open: Sinner e Musetti con Alcaraz e Kyrgios alla Opening Week

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti più attesi della Opening Week in vista degli Australian Open, una settimana di incontri esibizione tra alcuni dei principali protagonisti del circuito. Lo rendono noto gli organizzatori del torneo sui canali social. Sinner sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre lo spagnolo Alcaraz se la vedrà con l'idolo di casa Alex de Minaur. In campo anche l'altro azzurro Lorenzo Musetti opposto al tedesco Alexander Zverev. Sempre Alcaraz, insieme a Nick Kyrgios saranno invece i protagonisti dell'attesa esibizione '1 Point Slam', in cui saranno opposti a giocatori non professionisti che vincendo un solo punto avrebbero la possibilità di vincere fino a 1 milione di dollari.