Mondiali di ginnastica artistica, storico bronzo dell'Italia

Storico risultato della squadra femminile italiana ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Stoccarda. Le "Fate" hanno conquistato infatti un bronzo straordinario, centrando un'impresa. Per la quinta volta consecutiva l'oro è andato agli Usa (172.330), l'argento invece alla Russia (166.529). Nella classifica finale le azzurre Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio hanno totalizzato 164.796 punti, superando la Cina per mezzo punto.