F1: al Mugello arriva il Gran premio storico d'Italia

Tornano a rombare i motori della Formula 1 all'autodromo del Mugello di Scarperia con il Gran premio storico d'Italia. L'appuntamento è già stato fissato per i giorni 2, 3 e 4 ottobre 2026 ed è stato realizzato da Hvm Racing, organizzatore riconosciuto a livello internazionale per gli eventi storici, sotto l'egida dell'Automobile club d'Italia e in collaborazione con il circuito toscano di proprietà della Ferrari. Proprio alla scuderia di Maranello è stata dedicata questa prima edizione, infatti il periodo storico celebrato sarà il decennio 1996 - 2006 che ha visto il dominio delle Rosse portate al trionfo dal sette volte campione del mondo Michael Schumacher, insieme a Eddie Irvine, Rubens Barrichello e Felipe Massa, una miscela perfetta che ha prodotto in quegli anni 87 vittorie, cinque titoli mondiali piloti e sei titoli costruttori. Per l'occasione saranno esposte una decina di vetture dell'epoca che si esibiranno anche in pista per la gioia e l'emozione di tutto il pubblico. Il Gran premio storico d'Italia sarà quindi il ritorno di un grande appuntamento di sport automobilistico storico, proprio in quel territorio che ha visto nascere alcune delle più grandi leggende della disciplina.