Mondiali ciclismo pista: bronzo Italia nell'inseguimento a squadre

MONDIALI CICLISMO PISTA

È grande Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Berlino. Gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan hanno conquistato la medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre con il tempo di 3’47”511. Dominata nella finale 3°-4° posto l'Australia. Dopo il record italiano di ieri (3’46”513) si tratta della seconda miglior prestazione di sempre.

La medaglia d'oro è andata alla Danimarca con il record del mondo in 3'44"672.

Primato italiano anche per Miriam Vece. La campionessa europea under 23 nella specialità dello sprint ha chiuso, infatti, le qualifiche in 10"580.