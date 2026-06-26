Milano Cortina 2026, un successo globale: 2,6 miliardi di persone hanno seguito i Giochi Invernali

La Presidente del CIO Kirsty Coventry ha dichiarato: “Milano Cortina 2026 ha dimostrato ancora una volta il fascino globale e duraturo dei Giochi Olimpici, raggiungendo e coinvolgendo il pubblico di tutto il mondo in modi senza precedenti. Attraverso piattaforme televisive, streaming, piattaforme digitali e social media, miliardi di persone hanno seguito le performance e le storie degli atleti. L’incredibile coinvolgimento globale registrato durante Milano Cortina 2026 ha dimostrato ancora una volta che i Giochi Olimpici possono unire le persone e avvicinarle in un modo che pochi altri eventi riescono a fare”.