LA RICERCA

Milano Cortina 2026, un successo globale: 2,6 miliardi di persone hanno seguito i Giochi Invernali

Una ricerca indipendente mostra che i Giochi hanno stabilito nuovi parametri di riferimento nel coinvolgimento degli appassionati

26 Giu 2026 - 14:52
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Milano Cortina 2026 è stata un grande successo globale, riaffermando la forza, la rilevanza e il fascino universale del Brand Olimpico. Una ricerca indipendente mostra che la venticinquesima edizione dei Giochi Invervali è stata seguita da circa 2,6 miliardi di persone in tutto il mondo e hanno stabilito nuovi parametri di riferimento nel coinvolgimento dei fans. Milano Cortina 2026 ha segnato un momento decisivo nel modo in cui il pubblico vive i Giochi Olimpici, con livelli senza precedenti di coinvolgimento digitale sulle piattaforme di tutto il mondo. La ricerca è stata presentata durante la 146esima Sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) a Losanna.

© IOC/Quinton Meyer

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La Presidente del CIO Kirsty Coventry ha dichiarato: “Milano Cortina 2026 ha dimostrato ancora una volta il fascino globale e duraturo dei Giochi Olimpici, raggiungendo e coinvolgendo il pubblico di tutto il mondo in modi senza precedenti. Attraverso piattaforme televisive, streaming, piattaforme digitali e social media, miliardi di persone hanno seguito le performance e le storie degli atleti. L’incredibile coinvolgimento globale registrato durante Milano Cortina 2026 ha dimostrato ancora una volta che i Giochi Olimpici possono unire le persone e avvicinarle in un modo che pochi altri eventi riescono a fare”.

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Sebbene la televisione lineare sia rimasta la piattaforma di visione dominante, l’utilizzo dei canali digitali ha raggiunto nuovi livelli:

Il 17% degli spettatori ha seguito i Giochi esclusivamente attraverso piattaforme digitali, un aumento significativo rispetto all’11% registrato durante Beijing 2022.

Il 60% degli spettatori ha seguito i Giochi sia in televisione sia sui canali digitali, evidenziando un’esperienza sempre più fluida e multipiattaforma.

In televisione, il pubblico ha guardato in media 6,9 ore di copertura di Milano Cortina 2026, in aumento rispetto alle 6,1 ore di Beijing 2022 e alle 5,6 ore di PyeongChang 2018.

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La soddisfazione degli spettatori ha raggiunto livelli eccezionali:

L’84% del pubblico ha dichiarato di aver apprezzato i Giochi, rispetto al precedente 74 per cento.

Il 53% degli spettatori ha espresso il desiderio di guardare più contenuti olimpici, rispetto al precedente 46%.

L’interesse globale per i Giochi Olimpici Invernali è cresciuto in modo significativo, con conversazioni sulle piattaforme social che hanno raggiunto livelli storici:

Si stima che, durante il periodo dei Giochi, siano state registrate 110 miliardi di interazioni sui social media a livello globale, considerando tutti i canali degli stakeholder olimpici, dei media e del pubblico generale.L’attività di ricerca su Internet ha raggiunto un indice quattro volte superiore rispetto a quello dei precedenti Giochi Olimpici Invernali. Anche sulle piattaforme digitali di proprietà del CIO la crescita è stata altrettanto significativa: Olympics Web & App ha raggiunto 133 milioni di utenti mensili cumulativi, quasi il doppio rispetto ai 68 milioni registrati nella precedente edizione (Pechino 2022). Il coinvolgimento sui social media è salito a 12,7 miliardi, rispetto ai 3,2 miliardi precedenti. Milano Cortina 2026 ha offerto un’esperienza indimenticabile sul territorio, accogliendo oltre 5,4 milioni di spettatori e visitatori tra sedi di gara, Fan Zone e staffetta della Torcia Olimpica.

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La risposta del pubblico presente è stata estremamente positiva: l’85% dei titolari di biglietto ha valutato la propria esperienza come buona o eccellente, percentuale che sale a un notevole 92% tra i titolari di biglietto italiani. Si tratta di una forte testimonianza della qualità dell’organizzazione e dell’atmosfera nelle regioni ospitanti. Anche per gli atleti i Giochi hanno avuto un significato importante. Nove atleti su dieci hanno descritto la loro partecipazione come uno dei momenti più memorabili della propria carriera. Tra gli atleti intervistati:

Il 92% ha indicato la partecipazione al più grande evento multisportivo al mondo come una motivazione primaria.

L’83 per cento ha sottolineato l’importanza di diventare olimpionico.

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In un momento di incertezza globale, Milano Cortina 2026 ha rafforzato il ruolo unico dei Giochi Olimpici nel riunire le persone e ispirare un cambiamento positivo:

Il 79% degli intervistati ha considerato i Giochi un successo, percentuale che sale all’84% in Italia.

Il 74% degli italiani ritiene che i Giochi lasceranno un’eredità positiva duratura per le regioni ospitanti.

Anche il significato più ampio del Movimento Olimpico è stato chiaramente riconosciuto:

L’80% concorda sul fatto che i Giochi Olimpici siano più importanti che mai in un mondo diviso.

Il 79% ha dichiarato che il CIO riesce a riunire il mondo in una competizione pacifica.

Il 77% ritiene che il CIO contribuisca a costruire un mondo migliore attraverso lo sport.

Il brand tracker, la broadcast research, i sondaggi sui consumatori e quelli sugli atleti sono stati condotti da Nielsen e Publicis Sport&Entertainment. Complessivamente, sono state intervistate oltre sessantamila persone in quindic iPaesi, di età compresa tra i tredici e i sessantacinque anni.

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