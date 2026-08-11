Nba, svelati i match della opening night

In attesa del calendario completo, l'Nba ha svelato gli incroci che infiammeranno la serata inaugurale della stagione 2026-2027. Si parte con Detroit Pistons-Boston Celtics e poi subito i Knicks, campioni in carica, contro i Philadelphia 76ers di Maxey e Lebron. Di fronte sul parquet anche Oklahoma e San Antonio, in un remake della combattutissima finale di Conference a Ovest di pochi mesi fa. Nelle serate successive spicca il confronto tra Minnesota e Miami, impazienti di vedere all'opera i rispettivi nuovi innesti Lamelo Ball e Antetokounmpo.