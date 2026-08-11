Europei Atletica, Tamberi: "Salti terribili ma che bello 4 azzurri in finale dell'alto!"

Il poker di azzurri qualificati nell'alto "è sicuramente la nota più positiva", commenta Tamberi, "aver centrato la finale ma soprattutto averla centrata tutti e quattro. Penso sia successo rarissime volte e per pochissime nazioni vedere quattro finalisti con la stessa canotta. Quindi bellissimo". Lo dice il campione olimpico dell'alto Gianmarco Tamberi commentando la qualificazione sua e di altre tre italiani nella finale di salto in alto agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Per il capitano della nazionale un 2,23, stessa misura valicata dall'oro europeo U23 Matteo Sioli, mentre per Edoardo Stronati e Christian Falocchi basta 2,19 per andare avanti: "Io mai soddisfatto dopo le qualificazioni? L'importante è andare in finale, ma non sono assolutamente soddisfatto dei salti che ho fatto, terribili. Speravo di trovare un po' di fiducia oggi, cosa che è mancata molto nelle ultime gare. Non ci sono riuscito, ma tra saltare bene e andare in finale preferisco sempre andare in finale. Ora sarà importante saltare bene in finale".