Europei Atletica, Coiro: "Dorio è stata una ispirazione, ora non mi metto più limiti"

11 Ago 2026 - 14:30
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"Gabriella Dorio è sempre stata un'ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto. Per me significa tanto e lo cercavo da tempo, ma oggi non ho guardato i passaggi quindi a fine gara ero completamente sorpresa. Mi sono sentita benissimo, ora non mi metto più limiti. C'è un livello altissimo in Europa, bisogna sfruttarlo. Siamo competitive ma molto unite". Così la portacolori delle Fiamme Azzurre, Eloisa Coiro, neo primatista italiana degli 800 metri agli Europei di atletica. L'azzurra a bordo pista ha ricevuto l'abbraccio del capitano Gianmarco Tamberi.

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