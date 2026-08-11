Europei Nuoto, Pilato e Angiolini in semifinale nei 100 rana

Benedetta Pilato e Lisa Angiolini convincono nelle batterie dei 100 rana agli Europei di nuoto chiudendo rispettivamente con il terzo e quarto riscontro cronometrico che valgono l'accesso in semifinale. La ventunenne di Taranto e oro europeo a Roma 2022 - tesserata per CC Aniene, allenata da un settembre da Mirko Nozzolillo a Roma - nuota in 1'06"20, passa forte in 30"65 per poi controllare nell'ultimo cinquanta (35"55); gara regolare, invece, per la 31enne senese - tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconvento - che tocca in 1'06"31 (31"07-35"24). Mastica amaro Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto) sedicesima, ma terza tra le azzurre, in 1'07"73. Più lontana Chiara Della Corte (Fiamme Oro/Campania Sport) in 1'09"44. Guida e va veloce la britannica Angharad Evans con il record della manifestazione in 1'05"45 che cancella 1'05"53 firmato dalla russa Yulyia Efimova a Glasgow 2018.