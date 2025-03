Milano-Cortina 2026, tutto pronto per la nuova pista di bob: al via i test per la pre-omologazione

Dopo le polemiche e i dubbi per i ritardi, Cortina d'Ampezzo è pronta a inaugurare la pista di bob, skeleton e slittino. L'impianto dedicato a Eugenio Monti è stato ultimato e il prossimo 25 marzo vedrà scendere i primi atleti che affronteranno i test necessari per l'omologazione dell'impianto in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. A confermare l'avanzamento dei lavori è stata la simulazione del soccorso sanitario in pista effettuata lungo lo sliding centre, già ghiacciato per le prove d’intervento durante le quali si è ipotizzato il rovesciamento di un bob.