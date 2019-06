Milano-Cortina 2026, alle 18 il verdetto: la candidatura italiana dovrà battere quella svedese di Stoccolma-Aare Conte: "I Giochi sono il sogno di un intero Paese". Mattarella: "In Italia sarete tutti a casa" Facebook

24/06/2019

Tempo reale

Manca solo la decisione finale, che arriverà alle 18.00 nella 134.ma sessione del Cio a Losanna, in Svizzera. È la resa dei conti tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare: in palio i Giochi Olimpici invernali del 2026. "Dreaming together è il motto della candidatura - dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai membri del Cio -. Questo sogno olimpico è il sogno di un intero Paese". C'è anche il videomessaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "L'Italia è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno".

CONTE: "LE OLIMPIADI SONO IL SOGNO DI TUTTA ITALIA" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato così ai membri del Cio la candidatura di Milano-Cortina: "La nostra candidatura coinvolgerà non solo le splendide cime dell'arco alpino, ma anche città come Milano e Verona, grazie alla loro capacità di coniugare tradizione e proiezione verso il futuro, cultura e innovazione. Da quando lo sport ha assunto una dimensione planetaria, sono innumerevoli gli sportivi che hanno reso grande lo sport italiano nel mondo, consentendo al nostro Paese di essere un riferimento indiscusso e un modello, per il suo inconfondibile stile anche nel nostro modo di fare sport. Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese".

MATTARELLA: "IN ITALIA VI SENTIRETE TUTTI A CASA" Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene con un videomessaggio: "Desidero a nome dell'Italia ribadire a tutti voi e a tutti i delegati presenti a Losanna per questa 134 Sessione del CIO il sostegno più convinto alla candidatura di Milano Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. In un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli. I Giochi saranno un grande evento, coinvolgeranno le genti delle nostre contrade e delle nostre regioni interessate e svilupperanno relazioni ancor più proficue tra i Paesi partecipanti. La passione e l'interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno ulteriormente in Italia e nel globo, con i Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina 2026".

MALAGO' E PANCALLI: "SARANNO I GIOCHI DI TUTTI" Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando insieme al n.1 del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli: "E' un progetto sostenibile - spiega Malagò -. Saranno Giochi per tutti, inclusi atleti, spettatori, residenti, stakeholders". Aggiunge Pancalli: "Atleti olimpici e paralimpici devono essere al cuore del progetto italiano, che spingerà a un cambio di mentalità".

LA GOGGIA FA SORRIDERE BACH: "A PYEONGCHANG ERO PIU' CONFUSA DI ADESSO..." Sofia Goggia strappa un sorriso al presidente del Cio, Thomas Bach, raccontando di quando alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang poco più di un anno fa, da lui ricevette la medaglia d'oro. "Ero un po' confusa, forse più di ora", dice la stella dello sci azzurro. Con lei c'è Michela Moioli, olimpionica di snowboard: "Ricordo anche io il mio ultimo salto a Pyeongchang, quando vidi il traguardo. Ora c'è un altro traguardo, una candidatura che ha messo noi atleti al centro del progetto". Alla fine della presentazione, Bach e' salito sul palco per ringraziare l'Italia dell'"eccellente presentazione" e Conte della sua presenza, e ha scherzato sul 'po-po-po' intonato dagli italiani: "Mi era stato chiesto di cantare, ma l'unico talento musicale che ho risiede nel mio nome...".

SALA E ZAIA: "NESSUNA CITTA' HA IL NOSTRO CONSENSO POPOLARE" "Abbiamo preparato Giochi sostenibili sul piano ambientale". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo discorso al fianco del governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la presentazione di Milano-Cortina. Sala ha ricordato l'esperienza di Expo, sottolineando che "20mila volontari sono già pronti e nessuna città ha il nostro stesso consenso popolare. Sarà un enorme privilegio poter presentare al mondo un patrimonio dell'Unesco come le Dolomiti. I Giochi sono una grande occasione che darà opportunità al nostro territorio", ha aggiunto Zaia che ha concluso abbracciato a Sala.

MILANO-CORTINA: SERVONO 42 VOTI La risposta a tutto è ancora una volta il numero 42. Servono infatti 42 voti a Milano-Cortina per battere la candidatura di Stoccolma-Aare e aggiudicarsi la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali, quella del 2026. Serve infatti avere la maggioranza dei votanti nella 134esima edizione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio): tenendo conto degli esclusi alla votazione e degli assenti, saranno in 82 e rappresenteranno 68 paesi diversi (21 dei quali non hanno mai partecipato ai Giochi invernali). La giornata di oggi arriva a conclusione di un percorso che ha visto la rinuncia di Calgary, Graz, Sapporo, Sion e l'esclusione di Erzurum. La Svezia, malgrado la sua tradizione, non ha mai ospitato un'edizione dei Giochi invernali: su otto candidature, zero assegnazioni, mentre l'Italia ne ha organizzate due (Cortina 1956, Torino 2006). E certamente gli scandinavi faranno pesare questa lacuna per un Paese che è settimo nel medagliere complessivo, avanti di cinque posizioni rispetto all'Italia.



Il presidente del Coni Giovanni Malagò spera che la prima volta svedese non arrivi proprio adesso, anche perché il dossier presentato da Milano-Cortina sembra più convincente rispetto a quello di Stoccolma-Aare, giudicato lacunoso. Il consenso per la candidatura italiana è tangibile nei paesi latini e in gran parte di Asia e Africa. Ma potrebbe non bastare: l'impressione è che sia una battaglia all'ultimo voto e che serva ulteriore lavoro diplomatico. Anche perché la Svezia è più forte nel Nord Europa, in Oceania e ha diverse preferenze anche in Nord America. L'annuncio arriverà alle 18.00, la proclamazione sarà riservata al presidente del Cio Thomas Bach. Sarà una lunga giornata: a Milano, in piazza Gae Aulenti, ci sarà anche un maxischermo che proietterà la cerimonia di assegnazione, in cui verranno distribuiti anche gadget olimpici.

