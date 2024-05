Marcianella 2024: il 2 giugno la 40.a edizione della gara podistica tra i sentieri dell'Isola d'Elba

40.a edizione

© Ufficio Stampa Ritorna all’Isola d’Elba la tradizionale Marcianella, gara podistica non competitiva, in programma il prossimo 2 giugno con la sua 40esima edizione tra i sentieri di montagna di Marciana. I podisti potranno mettersi alla prova ammirando gli invidiabili scorci della località, tra la natura rigogliosa delle pendici del Monte Capanne e i colori brillanti delle spiagge di Sant’Andrea e Procchio. La manifestazione, organizzata dal Comune di Marciana in collaborazione con Pro Loco Marciana Elba, si snoda attraverso un sentiero ad anello lungo circa 8,7 km riservato gli adulti. Ai più piccoli dai 4 ai 12 anni, invece, sono dedicati i tracciati più brevi della “Marcianella de li Bamboli”. A questo si aggiunge, come novità del 2024, la possibilità, per chi lo volesse, di apprezzare il sentiero con una rilassante e piacevole passeggiata per gustarsi il paesaggio accompagnati da una guida ambientale.

Ai nastri di partenza da piazza For di Porta a Marciana, si attraversa la parte sud del comune, “L’Aia”, e poi si scende verso la cabinovia. Si segue poi via del Pozzatello fino alla Strada Provinciale 25. Dopo aver percorso poco più di un chilometro, i partecipanti imboccheranno il sentiero che sale fino a raggiungere il Romitorio di San Cerbone. Infine, si scende lungo via dei Monti e via della Coste, prima di tagliare il traguardo lì dove il percorso è iniziato. A essere premiati saranno i primi assoluti (sia uomini sia donne) e i primi tre classificati di ogni categoria, tra gli adulti e i bambini.

Con la sua natura rigogliosa e incontaminata, il territorio di Marciana, situato nella parte nord-occidentale dell'isola d’Elba, affascina per essere al contempo montuoso e impervio, estendendosi lungo le pendici del Monte Capanne, e dolce e pianeggiante man mano che ci si avvicina alla costa, fino alla piana che ospita le variegate spiagge, da quelle dal fascino selvaggio come Chiessi, Patresi, Zanca e Sant'Andrea, a quelle più accessibili del Golfo di Procchio.

“La Marcianella ormai è un evento parte della tradizione di Marciana che, ogni anno, può contare sull’impegno delle istituzioni e delle associazioni cittadine, indispensabile per l’organizzazione e la buona riuscita della stessa – commenta Niccolò Censi, Coordinatore della Gat (Gestione Associata per il turismo all’Isola d’Elba) – Anche questa 40esima edizione si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di mettersi alla prova e, al tempo stesso, di ammirare le peculiarità del nostro territorio”.