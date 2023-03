Luxury Padel Open 2023: ci siamo, ecco le novità

LA PRESENTAZIONE

© ufficio-stampa Si è svolta la presentazione ufficiale del circuito Luxury Padel Open a Milano presso la sede di Havas Media Group. La conferenza condotta da Davide Paniate, volto storico di Zelig e dalla giornalista Eleonora Rossi, si è aperta con il benvenuto di Guido Surci, Chief Officer di Havas Media Group. A seguire la parola ai fondatori del circuito: Genny Di Napoli e Davide Bettolini che hanno illustrato le novità per quest’anno. Sei per il momento sono le tappe confermate nei circoli più rinomati di Milano, la prima sarà dal 24 al 27 di marzo al Getfit di Via Pinerolo. Grande attenzione nel circuito di quest’anno alla beneficienza, per ogni iscritto verranno infatti donati 2 euro a favore della fondazione Pupi, che si occupa di protezione integrale di bambini e adolescenti. Il montepremi è aumentato a conferma del prestigio dell’evento, riconosciuto anche dalla Federazione, 1500 euro per gli uomini e 1000 per le donne. Ogni lunedì il consueto VIP-am dove sui campi blu si sfideranno nomi di grandi sportivi fra cui Cristiano Doni, Beppe baresi, Alessandro Matri e tanti altri.

Un po’ di colore e tante risate durante il racconto con lo sketch comico del duo composto da Davide Paniate e Federico Basso, seduto accanto ai tanti ospiti e volti celebri come quello di Mino Taveri.

L’intervento poi di Anne Marie Van de Kieft, Head of Marketing Consumer and Pharma Care Bu Digital Engagement Italy per Betadine, sponsor ufficiale della manifestazione, che ha raccontato come questo brand rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e quindi si abbina perfettamente con i valori dello sport e di uno stile di vita salutare.

Sulla conclusione la testimonianza del cantante Junior Cally, assiduo frequentatore dei campi blu e grande protagonista nell’edizione passata del Luxury Padel Open. Il racconto da parte sua della forza che gli ha dato questo sport durante un periodo difficile della sua vita. Confermata la sua presenza anche per la nuova edizione. È tutto pronto, si parte!