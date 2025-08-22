Scherma: convocati 131 azzurrini per collegiali cadetti e giovani

Il sogno, che passerà per i Campionati Europei di Istanbul e arriverà fino ai Mondiali di Rio de Janeiro, nasce da qui. Dai ritiri Azzurrini 2025. Gli allenamenti collegiali della Federscherma dedicati alle categorie Cadetti e Giovani, previsti come da tradizione all'alba di settembre, apriranno la nuova stagione agonistica per promettenti atleti Under 17 e Under 20 che ambiscono a rappresentare l'Italia nei due più importanti eventi a livello giovanile previsti per il 2026, in Turchia prima e in Brasile poi. Per tutti loro - alcuni appena usciti dal circuito GPG, molti altri che si sono già affacciati o fatti valere in campo internazionale - la grande suggestione comincia però con un duro lavoro di preparazione che i Commissari tecnici guideranno, coadiuvati dai rispettivi staff, nei tre concentramenti previsti: presso il CPO "Bruno Zauli" di Formia per la spada, il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito a Roma - in zona Cecchignola - per la sciabola e il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano, sempre nella Capitale, per il fioretto. Saranno complessivamente 131 gli schermidori impegnati nei ritiri Azzurrini 2025, in rappresentanza di gran parte del territorio italiano. Apertura affidata alla spada, dall'1 al 6 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Formia. Sono 51 i convocati, scelti dal Responsabile d'arma Dario Chiadò. Venticinque gli spadisti: Ettore Leporati (Scherma Pro Vercelli), Cristiano Sena (Fiamme Oro), Edoardo Strobbia (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), Riccardo Gera (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), Riccardo Cedrone (Club Scherma Roma), Luca Iogna Prat (Lame Friulane), Francesco Delfino (Circolo Ravennate della Spada), Davide Del Prete (Club Scherma San Nicola), Valentino Monaco (Pettorelli Piacenza), Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), Francesco La Forza (Scherma Bresso), Gabriele Giovita (Cus Catania), Lorenzo Ippoliti (Club Scherma Roma), Pietro De Gaetano (Roma Fencing), Nicolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese), Filippo Corna (Piccolo Teatro Milano), Paolo Tolve (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), Riccardo Magni (Circolo Schermistico Forlivese), Federico Bondi (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Michele Queiroli (Mangiarotti Milano), Niccolò Intartaglia (Giannone Caserta), Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese), Riccardo Perrone (S.G. Propatria 1883 Milano), Federico Varone (Pentamodena) e Tancredi Di Stefano (Cus Catania). Quindi, le 26 spadiste: Giulia Paulis (Fiamme Oro), Federica Zogno (Ginnastica Victoria Torino), Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese), Maria Roberta Agata Casale (Cus Catania), Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), Asia Vitali (Circolo Schermistico Forlivese), Aurora Maria Cristina (Circolo della Scherma Jonica), Francesca Aina (Pro Novara Scherma), Carola Calogiuri (Lame Azzurre Maestri Zumbo), Flavia Verri (Virtus Scherma Salento), Elisabetta Rinaldi (Club Schermistico Partenopeo), Agnese De Caprio (Scherma San Paolo Milano), Payam Kumari (Minervium Academy), Diletta Freguglia (Pro Novara Scherma), Margherita Raiteri (Club Scherma Casale), Lucia Miglino (Scherma Pro Vercelli), Vittoria Cavani (Club Scherma Koala), Gaia Moretti (Cesare Pompilio Genova), Alice Casamenti (Circolo Ravennate della Spada), Francesca Vai (Piccolo Teatro Milano), Maria Sonzogni (Pro Novara Scherma), Giorgia Amati (Frascati Scherma), Vittoria Baroncini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), Lavinia Delfino (Circolo Ravennate della Spada), Milena Di Norcia (Cus Cassino Scherma) ed Elena Giampieri (S.S. Lazio Scherma Ariccia). Con il CT Dario Chiadò lavoreranno i tecnici Francesco Leonardi (referente del settore Under 20), Francesca Boscarelli, Francesco Calabrese, Francesco Campagna, Rosanna Fusco, Michele Mazzetti, Mario Renzulli e Adalberto Tassinari, coadiuvati dai preparatori atletici Marco Giangiuliani e Matteo Scipione, con il supporto del medico Francesco Dal Pozzolo, dei fisioterapisti Fabio Camerota e Andrea Petrini, e dell'armiere Pasqualino Marandola.