Da Tivoli a Barcellona: Lucia Di Rienzo vince Spartan Race e pensa al Mondiale

Lucia Di Rienzo sa come si vince un Mondiale di Spartan Race, un traguardo che la 38enne di Tivoli vorrebbe ripetere il prossimo 29 novembre ad Abu Dhabi. Nel frattempo l'atleta romana ha messo in chiaro le proprie intenzioni aggiudicandosi la “Barcelona Spartan Trifecta Weekend 2024” risultando la migliore sia a livello assoluto che nella categoria 35-39 anni. L'esperta tiburtina, residente ora a Foligno, si è imposta nella “Beast” percorrendo i 21 chilometri in programma e i 30 ostacoli da superare in 3h03'49" secondi e precedendo Zeza Barros (3h04'53") e Qing Inmaculada Zhoun (3h08'16").