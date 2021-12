La prima invernale sulla Rupal: Barmasse prova l'impresa storica al Nanga Parbat

E' la mitica parete Rupal del Nanga Parbat l’obiettivo dell'alpinista valdostano Hervé Barmasse. Insieme al tedesco David Göttler e all’americano Mike Arnold, tutti atleti del Global Team The North Face, Barmasse tenterà “idealmente tra il 10 e il 20 gennaio” la salita della parete più alta del mondo (oltre 4.500 metri), mai scalata durante la stagione invernale. Si tratta del versante Sud della nona montagna della Terra (il Nanga misura 8.126 metri), situata nel distretto di Diamir di Gilgit-Baltistan, in Pakistan: “Scaleremo in perfetto stile alpino”, racconta Barmasse, 44 anni, valdostano di Valtournenche. “Quindi zero rifiuti lasciati in montagna, nessun campo preallestito, né aiuti dall’esterno, ossigeno o corde fisse. E questo perché il modo in cui vogliamo fare le cose è più importante della vetta che vogliamo raggiungere".