L'urlo dell'afghana Zakia: "Non toglietemi Tokyo, è il mio sogno"

È un appello straziante quello lanciato al mondo da Zakia Khudadadi, che non vuole dire addio al suo sogno. Ma Zakia, l'atleta paralimpica afghana che lunedì 16, come da programma, non è potuta partire per Tokyo dopo la caduta di Kabul in mano alle milizie islamiche, parla anche a nome della sua gente. Il suo è un urlo di dolore e di speranza per tutti. "Non lasciate che i talebani mi tolgano i diritti fondamentali", ha detto la 23enne lottatrice di taekwondo, prima donna in assoluto a rappresentare l'Afghanistan alle Paralimpiadi, attraverso il capomissione del comitato paralimpico afgano, Arian Sadiqi. "Ho ancora fiducia, vi prego: aiutatemi a partecipare. Ho lottato 5 anni per arrivare dove sono".