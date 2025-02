L'apnea in continua crescita: spettacolo e record alla seconda edizione del Trofeo PaviApnea

Francesco Pirrone, presidente di PaviApnea, ha espresso grande soddisfazione per l’evoluzione dell’evento: "Non mi sarei mai aspettato un risultato del genere a soli cinque anni dalla fondazione della scuola. Il duro lavoro paga sempre, e vedere il nostro evento crescere così velocemente è una grandissima soddisfazione. Siamo già a lavoro per l'edizione 2026". A conferma del crescente interesse verso l’apnea sportiva, il 2° Trofeo Bright Solutions PaviApnea ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti dall'apertura delle iscrizioni, con oltre 160 atleti pronti a sfidarsi in una competizione di altissimo livello.